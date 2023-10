El mundo que rodea al consumo de estupefacientes siempre lleva aparejado rencillas y discusiones por deudas y demás trapicheos vinculados a estos intercambios ilícitos. A principios del pasado mes de junio, dos amigos apalearon y emprendieron a cinturonazos a un joven en el barrio de Delicias de Zaragoza tras pensar que se había ido sin pagar a su camello de confianza. Ahora, la Fiscalía solicita una pena de un año y seis meses de cárcel como presuntos autores de un delito de lesiones: la víctima requirió de tres puntos de sutura por un fuerte puñetazo en la ceja izquierda. Además, deberán indemnizarle de forma solidaria con 300 euros por las heridas que le infligieron.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los hechos referidos se remontan al mediodía del 10 de junio de este año: la supuesta víctima preguntó a estos dos jóvenes ecuatorianos –J. R. J. C, de 27 años, y G. E. M. B. de 28 años– dónde podía conseguir droga, a lo que ellos les facilitaron el contacto de su vendedor. Al parecer, este individuo no abonó el dinero por la cantidad de droga que compró y no tardaron en enterarse los ahora presentados como acusados, quienes le amenazaron en la calle Sangenís. Primero reventaron un botellín de cerveza contra el suelo y le dijeron que le iban a rajar el cuello hasta que este se dio a la fuga tras indicarles que no había comprado nada de droga.

Fue alcanzado en las inmediaciones y recibió una paliza a base de puñetazos y cinturonazos con la hebilla hacia fuera. Acabaron detenidos por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que fueron comisionados hasta allí y que encontraron a G. E. M. B. con el citado cinturón enrollado en su mano.

Asistidos por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, los dos detenidos fueron puestos en libertad hasta la celebración del juicio, cuya fecha todavía no ha sido señalada. La causa la dirige el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa.