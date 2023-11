Un encuentro en el parque de La Aljafería de Zaragoza acabó en violación cuando Juan Manuel Royo López (Nicaragua, 2003) empujó contra unos matorrales a una joven a la que acababa de conocer para penetrarla vía vaginal hasta en dos ocasiones. Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a este joven nicaragüense a cinco años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos referidos se remontan a la madrugada del 17 de mayo de 2022, en torno a las 02.00 horas, cuando la chica acompañó a una amiga a la cita que esta última había concertado con un conocido en el parque de La Aljafería. Junto a él apareció el ahora condenado, quien se quedó a solas con la víctima en un banco mientras sus amigos se adentraban en el parque.

En un momento dado, Royo López le invitó a dar un paseo por la zona y a ello accedió la joven, si bien durante el juicio celebrado el pasado 9 de noviembre pormenorizó cómo fue violada a los pocos minutos. «Me llevó a una zona de arbustos y me quitó los pantalones. Me puso sus piernas sobre mi hombro, empezó a penetrarme y, de vez en cuando, lo sacaba fuera para echarlo fuera. Con una mano me agarraba de la cabeza y, con la otra, me tiraba del pelo», explicó al tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo.

A juicio de los juristas, se trata de un relato «preciso» y «coherente» que, además, viene corroborado por terceras personas como las amigas de la víctima a quienes esta se lo contó al día siguiente. También hizo lo propio con la tutora del centro de menores donde se encontraba interna.

La sentencia recoge la medida de libertad vigilada durante cinco años y una orden de alejamiento de 200 metros por tiempo de diez años. Royo López también deberá abonar 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil y las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Inicialmente, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo de Marta Aparicio solicitaban una pena de años de cárcel y una indemnización de 8.000 euros. Contra el fallo todavía cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).