El parque de La Aljafería se convirtió la madrugada del 17 de mayo de 2022 en el escenario de las relaciones sexuales que mantuvieron dos jóvenes. Ayer, ambos cruzaron sus declaraciones ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza porque la chica ha reiterado durante este tiempo que habían sido «forzadas». «Me llevó a una zona de arbustos y me quitó los pantalones. Me puso sus piernas sobre mi hombro, empezó a penetrarme y, de vez en cuando, lo sacaba para echarlo fuera. Con una mano me agarraba de la cabeza y, con la otra, me tiraba del pelo», declaró ella. «Primero nos besamos, después nos desnudamos y comenzamos a tener relaciones. Ella estaba acostadita y, como estábamos incómodos, cambiamos de posición», afirmó el acusado.

Los magistrados escucharon atentamente sus palabras al mismo tiempo que hicieron lo propio a lo largo de la intervención de los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa). Los peritos explicaron al tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, que el relato de la chica presentaba «ciertas inconsistencias» respecto a la voluntariedad del acto sexual. Por un lado, no apreciaron secuelas propias de un episodio de violación como, por ejemplo, el sentimiento de vergüenza o de culpabilidad y, por otro, definieron su relato como «un poco dudoso». Los hechos referidos se remontan a la madrugada del 17 de mayo del año pasado, en torno a las 02.00 horas. La supuesta víctima se escapó del centro de menores donde residía junto a una amiga porque esta última había quedado con un chico. Junto a él apareció el ayer enjuiciado, quien permaneció en un banco con ella mientras sus amigos se adentraban en el parque de La Aljafería. «Como teníamos conexión, empezamos a besarnos en un banquito sentados los dos. Yo le propuse ir a un lugar más cómodo y ella aceptó. Empezamos a tener las relaciones sexuales», señaló Juan Manuel R. L. «Se fueron (por los amigos) y nosotros nos quedamos solos en el banco. Estuvimos callados, no dijimos nada y luego él quiso que le tocase ahí. Yo le dije que no, nos volvimos a callar y, al rato, quiso dar un paseo, pero directamente me llevó a una zona de arbustos y me quitó los pantalones», contrapuso ella. La denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía no la interpuso hasta tres días más tarde. Primero se mostró firmemente decidida a incoarla, a las horas se negó y, finalmente, la formuló previa mediación de su cuidadora en el centro de menores. Esta última también fue citada a declarar en el juicio y definió a la joven como «una cría con mucho sufrimiento y mucho dolor» a la que igualmente se refirió como «súperinfluenciable». «Ha sufrido mucho, ha estado en protección durante muchos años y tiene la autoestima súperbaja», concretó. Tanto la Fiscalía como la acusación particular a cargo de Marta Aparicio solicitan que Juan Manuel R. L. sea condenado a ocho años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual, así como también interesan el pago de una indemnización de 8.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, la defensa ejercida por María Jesús Casanova pidió la absolución de su representado al considerar que las relaciones sexuales fueron consentidas.