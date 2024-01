Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón procedieron a la detención de un hombre de 52 años como presunto responsable de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal; contra los derechos de los trabajadores; amenazas, coacciones; detención ilegal y hurto. Los hechos sucedieron entre los meses de octubre y diciembre del 2023, cuando una de las víctimas decidió acudir a una comisaría de Policía Nacional a interponer una denuncia por varios hechos que podrían estar relacionados con la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Los agentes de la UCRIF (Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) son los encargados de investigar las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de personas, la inmigración ilegal y las falsedades documentales, la detección y persecución de las situaciones de explotación a extranjeros en el territorio nacional, bien sea de carácter laboral, sexual o de cualquier otro orden, la detección, investigación y desarticulación de redes de inmigración ilegal en todas sus vertientes, así como los delitos que pudieran estar relacionados con ellos o favorecerlos.

En este caso las pesquisas apuntaban a varios delitos que un hombre estaría cometiendo desde hacía meses y no sólo con esta mujer sino con varias.

Colombia y Venezuela

El detenido captaba mujeres extranjeras sudamericanas, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de una página web de contactos. En esta página entablaba una relación hasta que se ganaba su confianza con falsas promesas para convertirse en pareja suya, trabajar y alcanzar en España una vida mejor y poder obtener un permiso de residencia, gracias a una supuesta relación con él.

Cuando convencía a estas mujeres, el detenido les facilitaba todo lo necesario para poder llegar a España y pasar el control fronterizo sin ningún tipo de problemas. Es decir, les compraba un billete de avión de ida y vuelta; les hacía una reserva de habitación en un hotel de la capital aragonesa y además les pagaba un seguro de viaje.

Además, disponía de varios contactos en los países de origen de las mujeres con el fin de conseguir de manera rápida las citas y obtener los documentos necesarios para viajar e incluso el pasaporte.

Trabajar en hostelería

Cuando llegaban a España, este hombre lo que hacía era ponerlas a trabajar en los establecimientos de hostelería que regentaba, sin respetar sus derechos laborales más básicos. No estaban dadas de alta en la Seguridad Social, no tenían contratos y tampoco cobraban dinero alguno, llegando a retirarles el pasaporte temporalmente para que no tuvieran libertad de movimientos.

Con algunas de estas víctimas llegó a entablar relaciones sentimentales que finalizaron de manera turbulenta con denuncias por malos tratos en el ámbito familiar, incluso con órdenes de alejamiento.

El detenido, que suma más de una veintena de antecedentes policiales por hechos de distinta naturaleza, pasó a disposición de la autoridad competente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Almunia de Doña Godina, decretando su titular el ingreso en la prisión de Zuera.