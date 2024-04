Cinco años de cárcel por violar a una joven a la que desgarró el pantalón en Zaragoza

En muchas ocasiones, las causas por delitos sexuales carecen de una prueba contundente más allá de las declaraciones de la víctima y del acusado. Pero la violación de la que fue víctima una joven acorralada en el rellano de un edificio próximo a la sala Garden de Zaragoza contaba con una prueba irrefutable: un pantalón desgarrado con un agujero de considerable tamaño a la altura de la cremallera. El vestigio, que fue exhibido durante el juicio, daba fe de que ningún acto sexual había contado con el consentimiento de la chica, tal y como lamentó durante el plenario. Ahora, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Bilal Maagouz (Marruecos, 2000) a cinco años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos referidos se remontan a la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando la víctima y el ahora condenado coincidieron en el interior de la citada discoteca. Cuando la joven perdió de vista a una amiga mientras ambas salían a fumar fuera del establecimiento, se encontró con Maagouz –«es un conocido de gente conocida, pero yo no había mantenido ninguna conversación con él», aclaró–, quien le instó a hablar con él «en privado».

Al abandonar la discoteca, ambos marcharon en dirección a la calle Corona de Aragón hasta que, a los pocos segundos, el joven marroquí le agarró de los brazos y la empujó al interior de un portal que se encontraba entreabierto. Allí la lanzó contra las escaleras y se abalanzó sobre ella «violentamente» para consumar el objetivo que tenía entre ceja y ceja: violarla. «Me hizo una raja en el pantalón a la altura de la cremallera y me manoseó por todos los sitios», declaró la mujer.

No transcurrieron más de diez minutos hasta que un vecino accedió al edificio y la joven logró zafarse del agresor para regresar a la discoteca y reencontrarse con su grupo de amigas. «Yo no sabía reaccionar. No podía ni hablar», añadió la víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de la capital aragonesa. Allí le examinaron los médicos forenses, quienes apreciaron varias heridas en los genitales. Más allá de las lesiones físicas, la joven todavía arrastra episodios vinculados a un cuadro de estrés postraumático.

La sentencia también recoge siete años de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 100 metros por el mismo plazo de tiempo. La indemnización asciende a 20.800 euros a tenor de 10.800 euros por las lesiones y otros 10.000 por los daños morales ocasionados a la víctima, defendida por la abogada María Rosario de La Llana Corral. Contra el fallo todavía cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

