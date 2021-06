Ensalzar los atractivos de Huesca y proyectar al exterior las bondades de la capital altoaragonesa como ciudad del futuro. Ese ha sido el objetivo propuesto este martes por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón en el nuevo Foro ADEA que se ha celebrado, con todas las medidas sanitarias y aforo limitado, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

Bajo el título “Huesca: la ciudad del futuro. Tecnología y calidad de vida”, ADEA ha tratado de proyectar los atractivos de Huesca. Esta jornada, cuyo tema fue consensuado por el Consejo Asesor de la asociación, ha realizado un profundo análisis de los puntos fuertes con los que cuenta la ciudad.

La cita ha contado en la apertura con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, la bienvenida del presidente de ADEA, Salvador Arenere, y la intervención del main board director en Broadway Malyan, Jorge Ponce.

El presidente de ADEA ha manifestado que la jornada ha vuelto a poner en valor "el potencial que tiene la ciudad de Huesca”. Asimismo, Arenere ha explicado el ideal de la ciudad de futuro, “donde los principios que la regirán son la ecología, la proximidad, la solidaridad y la participación”. El presidente de ADEA ha apuntado a que las ciudades son “organismos vivos, son mucho más que viviendas y establecimientos, algo que ha quedado de forma palpable durante la pandemia. Además, hay que pensar en ciudades adaptadas a la mujer”. Del mismo modo, Arenere ha apostado por ciudades verdes y sostenibles, "donde se viva a no mucha distancia de las actividades que se realizan habitualmente y donde poder estrechar vínculos entre las personas, hacienda hincapié en la importancia de la digitalización".

Tampoco ha querido dejar de lado la actual situación económica, “los fondos europeos no se están utilizando en toda su totalidad, tan solo el 35%, algo que es un factor indispensable para la recuperación y que no se está aprovechando. Además, para salir de la crisis es importante no solo contar con un buen producto, sino también saber venderlo”. Arerene ha aludido también a la problemática del acceso a la vivienda de los jóvenes, “con una adaptación de las condiciones de las VPO”.

Por su parte, el alcalde Huesca ha destacado el "valor de lo local en un mundo global" y ha incidido en la idea de que “Huesca y Zaragoza suman”.

Urbanismo del futuro

A continuación, la exposición del main board director en Broadway Malyan, Jorge Ponce, ha tratado sobre la importancia del urbanismo. La evolución que este ha tenido desde ser el coche su gran reformador, pasando por los planes generales de ordenación urbana, la extensión urbana, las autopistas que atraviesan ciudades, llegando a la vida social en el espacio público como la razón de ser. Ponce ha relatado la caída de ese urbanismo del coche, el cambio climático, la crisis de 2008, el auge de ciudades sostenibles y el nuevo urbanismo para la gente (el concepto de ciudad en 15 minutos).

Ponce ha aportado 15 valiosas ideas para hacer las ciudades “más humanas” como son limitar el acceso del vehículo al centro de la ciudad, impulsar la peatonalización, el uso del transporte público, bicicletas o caminar. Revisar el planeamiento, el uso flexible de edificios públicos, ceder espacio a colectivos sociales, priorizar la inversión o premiar comportamientos sostenibles son otras de las ideas que ha aportado para acabar poniendo en valor el uso de terrazas climatizadas durante todo el año, el comercio de proximidad, la economía colaborativa y el urbanismo táctico.

Posteriormente, se ha desarrollado una mesa con ponentes expertos en diversas áreas, como Luis Miguel Gilpérez, experto en Digitalización y expresidente de Telefónica España; Magdalena Plocikiewicz, socióloga y directora de Marketing y Comunicación en Acieroid; Javier Caudillo, gerente en Pirineos Centro Inmobiliario, S. L..; Juan Barbacil, secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y Silvia Arruego, gerente de Bodega Pirineos.

El secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Juan Barbacil, ha realizado un análisis de la gastronomía en Aragón desgranando algunas de sus debilidades y amenazas, pero también subrayando sus fortalezas y oportunidades. En este sentido, ha indicado que en la Comunidad hay una "amplia gama de productos con reconocimiento de su origen, así como una diversidad de espacios territoriales para desarrollar el turismo y fórmulas gastronómicas" y ha pedido un plan para lanzar la gastronomía de Aragón, o al menos en Huesca, asegurando que debemos saber vender lo producido, “hay que contarlo y hay que contarlo muchas veces”

A continuación, el experto en Digitalización y expresidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, ha hablado de la “España 5.0”, donde ha indicado que un país “debe ser digital, continuo, tecnológico, sostenible, internacional, con una gran infraestructura digital y emprendedora”. Para Gilpérez, “es la hora de la recuperación, tenemos un entorno adecuado, sabemos hacerlo, hay un sentido de urgencia, pero el objetivo está claro: una España más relevante en un periodo de entre cinco y diez años con ejecución y liderazgo”. Para el expresidente de Telefónica España, “este es el momento de pasar de una crisis mundial a una gran oportunidad para reindustrializar nuestro país”.

Más tarde, el gerente en Pirineos Centro Inmobiliario, S. L., Javier Caudillo, ha visto necesario considerar a Huesca "como un producto que hay que vender en un mercado" y ha realizado un análisis desde el punto de vista urbanístico e inmobiliario. Así, la falta de tejido industrial o el envejecimiento de la población, unido a la dificultad para atraer proyectos de inversión y el escaso peso económico y poblacional “se puede suplir con su buena situación estratégica, una renta per cápita alta y la buena calidad de vida que ofrece”. Por otra parte, ha subrayado, "no hay que dejar oportunidades como llegada de Amazon o la Brigada de Castillejos y el fomento del teletrabajo".

Posteriormente, Magdalena Plocikiewicz, socióloga y directora de Marketing y Comunicación en Acieroid, ha remarcado que las ciudades del futuro se perfilan como "ciudades vivas, participativas y con una gran diversidad social". Asimismo, ha subrayado que "hoy en día están sujetas a cambios poblacionales debido a los nuevos flujos de personas que llegan hasta ellas" y también ha reclamado “la perspectiva de género para diseñar las ciudades”. En definitiva, “se han convertido en un enclave hecho para las personas donde confluyen lo lúdico y los espacios para mayores y jóvenes".

Finalmente, Silvia Arruego, gerente de Bodega Pirineos, ha aseverado que “hay que aprovechar la gran biodiversidad que ofrece la ciudad de Huesca y sus alrededores como un revulsivo para sacar adelante la economía”. Arruego ha incidido en “el valor de la transformación y las oportunidades que ofrece la provincia de Huesca”.

