Opina Ana Torroja, poco amiga de "forzar las cosas", que "estas llegan cuando llegan", de ahí que hayan pasado 40 años para que el mundo viera una colaboración con Alaska, 'Hora y cuarto', que se produjo cuando menos se lo esperaba, como muchos otros hitos de una carrera que estos días conmemora con nuevo disco y gira.

"Siempre digo que las cosas más importantes de mi vida me las ha deparado el destino porque yo no las he buscado", resume a Efe la cantante madrileña al recordar, por ejemplo, cómo empezó en la música como corista de José María Cano, hasta que el productor Miguel Ángel Arenas 'Capi' pensó que era mejor que ella se convirtiera en la intérprete principal de Mecano.

Muy pocos días atrás se cumplía precisamente el 40 aniversario del lanzamiento de su primer sencillo, 'Hoy no me puedo levantar'. "Yo no había cantado más que en mi casa y era extraño escucharme por los auriculares, con esa vocecita totalmente virgen", rememora de aquellos días.

El tema fue un éxito (aunque remolón), pero a su primer concierto, que tuvo lugar en una discoteca de un pueblo de Valencia, sin escenario y a ras de pista, recuerda entre risas que solo fueron a verles sus familiares, el dueño del local y su representante.

"A la Ana de entonces no le aconsejaría nada porque creo que lo ha hecho bien. Ha tenido que vivir y pasar por lo que ha pasado, aprender todo lo que era nuevo para ella y me da mucha ternura recordar lo asustada que estaba con lo que se venía. Solo le diría que no se preocupe, que todo se va a poner en su lugar", apunta.

Sorprende saber que en los años transcurridos desde que Mecano se disolvió y Torroja comenzó su carrera en solitario, ninguno de los hermanos Cano haya ido nunca a verla actuar en vivo. "Al menos que yo haya sabido, no; habrían avisado", señala la artista, que puntualiza que sí mantiene contacto con ellos.

"Hace poco nos escribimos para algo que no tiene que ver con trabajo. No estamos en contacto diario, pero sí sabemos los unos de los otros", manifiesta.

El ansiado encuentro con Alaska

En los días del apogeo de Mecano, triunfaban también desde otra plataforma y estilo diferente Alaska y Los Pegamoides. "Musicalmente éramos dos mundos diferentes, pero no por esa razón debían ser opuestos", analiza este defensora de la diversidad, antes de reconocer que sus respectivos seguidores sí eran más reacios al encuentro.

"Estaba mal visto que un fan de Alaska lo fuera de Mecano. Luego todo se normalizó, hasta el punto de que hoy por hoy compartimos oyentes", matiza Torroja (Madrid, 1959).

Por esa misma razón, por décadas en las que la admiración mutua se convirtió en amistad, extraña tanto que ambas artistas hayan tardado tanto en encontrarse discográficamente en un tema, como ha sucedido con "Hora y cuarto", recién lanzado esta semana.

"Las cosas llegan cuando llegan y es la forma más mágica de que ocurra. No soy partidaria de forzar nada. En este caso apareció esta canción en el impás de la pandemia en que frenamos la salida del disco. Cuando la escuché, vi clarísimo que era para cantarla con Alaska", asegura.

La hispano-mexicana, confirma Torroja, será una de las artistas invitadas al concierto que ofrecerá en Noches del Botánico de Madrid el próximo 28 de julio, dentro de una gira que arrancará unos días antes, el 25 de ese mes, en el Festival Cruilla XXS de Barcelona.

"Hay lugares que me ponen más nerviosa, por ejemplo Madrid. Aunque es de mis favoritos para tocar, como soy tímida, en las distancias cortas me da mucha vergüenza porque vienen la familia y los amigos. Por eso me cuesta muchísimo cantar con poca gente en bares pequeños, pero en estadios me siento como en mi lugar", confiesa.

Torroja pasará después por Murcia (Murcia ON, 29 de julio), la localidad alicantina de San Juan (Noches Mágicas, 31 de julio), Jerez de la Frontera, en Cádiz (Tío Pepe, 5 de agosto) y, en Castellón, por Benicássim (Mar de Sons, 7 de agosto).

"Todo empieza con un popurrí mecanero y será un concierto en el que el 90 por ciento de las canciones se las conoce todo el mundo, así que es muy disfrutable para cantar de principio a fin, con momentos para todo. Sé que va a ser muy emotivo empezar en España después de año y pico sin pisar un escenario y puede que hasta me cueste cantar al principio", anticipa.

Antes de eso, el próximo 2 de julio verá la luz por fin el disco 'Mil razones' que dará continuidad a 'Sonrisa', su último álbum de estudio, con canciones que ya han lanzado como 'Llama' y en el que ha colaborado con jóvenes productores de electrónica como El Guincho, Alizz, Atica o Henry y Mike.