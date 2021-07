El dúo zaragozano Lady Banana tiene mono de escenario. Desde la irrupción de la pandemia solo han tocado dos veces: una en Madrid y otra en Vitoria, palabras mayores para una banda que solo en 2018 realizó más de 40 bolos llevando por media España su rock poderoso. Este viernes pondrán fin a esta sequía en el festival Aragón Sonoro, en Alcañiz.

Nerea Bueno (guitarra y voz) y Alba Villarig (batería y coros) sacarán toda la rabia acumulada para olvidar un año muy complicado para la música en directo. En su caso particular, la pandemia se ha cebado especialmente con ellas. Iban a tocar en mayo en el Teatro del Mercado de Zaragoza pero un contagio lo impidió y el lanzamiento de su primer larga duración quedó truncado con la aparición del virus. Ahora, tras publicar tres adelantos en los últimos meses, confían lanzar su álbum ('Bipolar') este otoño o a principios de 2022 como muy tarde. Los temas que han ido lanzado confirman lo que era un secreto a voces: que Lady Banana es una de la bandas con mayor proyección de la escena musical aragonesa.

«Íbamos a publicar nuestro primer elepé, 'Bipolar', en marzo del año pasado, pero todo se paró de repente. Tenemos unas ganas locas de tocar y el concierto de este viernes nos hace una ilusión especial», destaca Bueno, que recuerda que el álbum, compuesto de ocho canciones, se grabó ya en 2019. Fue el premio por ganar el concurso AmbarZMusic en 2017, un año muy importante para ellas. Lanzaron su primer epé ('Busking Problems') de cuatro canciones y solo unos meses después el segundo, 'Balance', con otras cuatro.

Por lo visto de momento en los tres primeros 'singles' de 'Bipolar' ('El síndrome del aniversario', 'Blind' y 'Domino'), las zaragozanas mantendrán en su primer larga duración su contundencia y su poderío sonoro. «En este disco quisimos marcar alguna diferencia en nuestro sonido, y para ello usamos sintetizadores y recursos electrónicos», explica Bueno. «Al final hemos ido aprendiendo a componer siendo dos supliendo la falta de bajo con otros elementos y creo que hemos conseguido un sonido más lleno y compacto», apunta Villarig. Así, en sus directos, la guitarra y la batería siguen siendo predominantes, pero han ido introduciendo pedales, cajas de ritmos y sintetizadores que visten mucho más su propuesta y le dan más empaque.

Su directo aún ganó más enteros después de su experiencia tocando en las calles de Londres. «Estuvimos entre 2015 y 2016 y fue una gran escuela. Aprendimos que la ejecución técnica es importante, pero también que no pasa nada si te equivocas en una nota y que hay que intentar captar al público, interactuar con él y dar espectáculo», destaca Villarig. Algo importante teniendo en cuenta que en su propuesta solo hay dos personas sobre el escenario. «Lo de quedarnos las dos surgió así. Formábamos parte de un grupo de cuatro personas pero decidieron dejarlo, no encontramos a nadie comprometido realmente y así nos quedamos», explica Bueno.

Porque ellas van muy en serio. Saben que es muy difícil dedicarse plenamente a la música (aunque ellas lo consiguieron entre 2018 y 2019), pero lo van a seguir intentando contra viento, marea y pandemias. «Creemos que es un error pensar en lo de tener éxito o no, al final lo importante es tocar. Siempre nos ha gustado esto y estamos tan volcadas con el proyecto que queremos llegar lo más lejos posible», indica Bueno.

Su apuesta en este sentido es clara. También en lo económico. 'Bipolar', se grabó en el Laboratorio Audiovisual del centro de Historias de Zaragoza, pero luego la masterización ha corrido a cargo de Robin Schmidt (Placebo, Two Door Cinema Club, The Black Keys...). Las letras del álbum están compuestas mitad en inglés y mitad en español, algo que ya empieza a ser una seña de identidad. «Cuando estuvimos en Londres nos pilló el brexit y decidimos meter el español para romper con eso de que lo de fuera no es bueno». Ellas, sin duda, lo son.

La tercera edición del Aragón Sonoro comenzó este jueves en el anfiteatro Pui Pinos de Alcañiz y concluirá este sábado. El jueves se subieron al escenario La Guardia y Alice Wonder, mientras que este viernes lo harán las bandas aragonesas In materia (20.30 horas), The Blue Cabin (22.50) y Lady Banana (00.00). El certamen se cerrará este sábado con los conciertos de Nil Moliner (22.30 horas) y Pared con Pared (00.00).