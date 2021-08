El próximo domingo la Liga Nacional de Novilladas tendrá parada en la localidad zaragozana de Ariza, única a lidiar en Aragón. Esta competición taurina entre novilleros está organizada por la Fundación Toro de Lidia y concretamente este festejo pertenece al Circuito del Norte en que participan 12 novilleros. Ante novillos de Albarreal, harán el paseíllo Isaac Fonseca, Villita y Álvaro Burdiel.

En un principio esta novillada iba a celebrarse en Cangas de Onís (Asturias) pero un informe de la Confederación Hidrográfica tras presiones políticas hizo imposible su autorización. El Ayuntamiento de Ariza ofreció entonces todas las facilidades para la celebración de este festejo que colocará al municipio en centro mediático de la novillería durante este fin de semana.

Guillermo García-Palacios, ganadero de Albarreral asegura que "la novillada es una corridita de toros. En estas fechas los novillos están ya puestos y tienen caras muy toreras. Tenemos mucha ilusión de que la novillada salga como esperamos y de que disfruten tanto los novilleros como la afición".

Isaac Fonseca es mexicano, de Morelia, y llegó a Madrid hace tres años para luchar por su sueño. Ante el reto que le espera afirma que "soy un joven soñador mexicano que en el toreo busca realizarse como ser humano. Llego muy mentalizado y con ganas de mostrar la proyección. Me da miedo el no conseguir mis metas. En esta vida uno debe de tener un ideal y es el sentido de la vida".

El toledano Villita se describe como "un novillero que llega a Ariza con la máxima ilusión y si algo me ha diferenciado es el gusto y la clase. He dejado a un lado muchas cosas pero todo lo he hecho por llegar a algo en esta profesión, creo en mí mismo y por ello lucho. Lo que más me inspira es fijarme en lo que llevo dentro. Tengo miedo a levantarme un día y no tener la sensación de querer ser torero. Ser torero es lo más grande".

Cierra la terna el sevillano Álvaro Burdiel, "un chaval de 22 años que estudia su carrera y que tiene el sueño de querer ser torero. Intento seguir el concepto de la pureza y del clasicismo y tengo miedo al fracaso a no llegar a nada".

Las entradas ya están a la venta de forma online y el mismo día del festejo se pueden comprar en las taquillas de la plaza de toros de Ariza.