El yacimiento de Santa Cristina de Somport vuelve a contar con una excavación activa. Este importante enclave histórico no era investigado desde 2009. Doce años después, el equipo de trabajo comandado por José Luis Ona, regresa a Santa Cristina para descubrir todos los secretos que esconde una de las localizaciones arqueológicas más importantes de la comunidad.

El regreso al trabajo en el yacimiento oscense continuará con todo lo avanzado en las numerosas expediciones que se llevan practicando en Santa Cristina desde hace más de 30 años. "Comenzamos en 1987, hasta 1991 establecimos un campo de trabajo, en 1999 llegó el Plan Director y la primera década de este siglo, hasta 2009, fue la mejor", recuerda Ona, que destaca también que "la buena inversión" aceleró la investigación en el lugar. La crisis económica frenó la llegada de dinero y el trabajo en Santa Cristina se paralizó: "Estamos muy contentos por regresar a este yacimiento".

Sin embargo, la década de paralización del estudio en Santa Cristina no ha afectado al lugar, que "se mantiene en las mismas condiciones en las que lo dejamos en 2009". "Todos los años se ha limpiado la zona y podado la vegetación", señala el director de la excavación, que apunta que la presencia del Camino de Santiago, "que hace que la gente vea el yacimiento", también ayuda a la conservación de Santa Cristina.

"Continuamos en el mismo punto en el que dejamos la excavación en 2009", cuenta Ona, que tiene la sensación, al volver a la tierra, de que "nunca hemos parado de trabajar". Los trabajos siguen ampliando las zonas de excavación y se centrarán durante el próximo mes en "la necrópolis del siglo XV y la zona más cercana del muro sur de la iglesia". Los nuevos descubrimientos no se hacen esperar: "Ya hemos encontrado tres nuevos enterramientos, probablemente de finales del siglo XV o principios del XVI".

Lo que tampoco cambia en los trabajos de 2021 es el equipo que conforma la excavación. Los profesionales que estudiaron Santa Cristina hace doce años son los mismos que vuelven a excavar en este regreso al monasterio. "Es un lujo poder trabajar así", reflexiona el director del proyecto, que cree que mantener el equipo "facilita la tarea, porque ya nos entendemos y sabemos cómo funcionar mejor". "La vuelta de todos los profesionales demuestra la fidelidad que le tenemos a Santa Cristina", sentencia.

La relación entre el equipo de Ona y el yacimiento parece que va a ser duradera. El propio director asegura que Santa Cristina "es un yacimiento muy extenso y complicado de excavar", cuyo estudio solo se puede plantear como una misión "a largo plazo". Ona defiende que su objetivo final en Santa Cristina no es otro que "la excavación total del yacimiento". "En la actualidad hemos desenterrado, aproximadamente, un 40%", describe Ona.

El resto de la excavación tardará en completarse, pues la actuación de este 2021 se prevé que los dure un solo mes, terminando en los últimos días de septiembre. "Dependemos del tiempo, por lo que no se puede asegurar cuando finalizaremos", explica Ona, que no considera un problema demasiado grande los parones que puede provocar la lluvia, "porque llevábamos mucho tiempo queriendo volver". Ona opina también que , aunque cuentan con un calendario de actuación, en las excavaciones no se puede planificar en exceso: "Puedes preparar la jornada, pero siempre te encuentras con alguna sorpresa".

La prisa no es buena compañera de la arqueología y Ona lo sabe: "Hemos hablado de la posibilidad de volver el año que viene al monasterio, pero no hay nada seguro". Para el director, lo importante es "que se siga excavando", pero las fechas no lo son tanto: "Esperaremos lo que haga falta, aunque ojalá no pase tanto tiempo como esta última vez". Tarden solo un año u otra década entera, los trabajos en Santa Cristina de Somport pedazos de la historia de Aragón. "Excavar, consolidar y proteger", la fórmula maestra que lo hará posible.