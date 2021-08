El sorpresivo lanzamiento en plataformas de audio en 'streaming' en las últimas horas de 'Donda', el esperado nuevo disco de Kanye West, podría haber sido inesperado incluso para el propio artista, que ha acusado a través de las redes sociales a su discográfica de hacerlo sin su permiso. "Universal sacó mi disco sin mi aprobación", subraya en letras mayúsculas en una de las dos únicas publicaciones que el cantante, productor y compositor mantiene en su perfil oficial de Instagram.

En la misma, además, acusa a su casa discográfica de haber bloqueado del repertorio el tema 'Jail pt 2', aunque actualmente el corte sí puede ser escuchado como parte del álbum, un trabajo larguísimo de 27 canciones y cerca de dos horas de duración.

Kanye West (Atlanta, 1977), quien actualmente tramita el cambio de su nombre oficial por el de Ye, ya había sido protagonista en el pasado de altercados con las grandes multinacionales. Por ejemplo, en septiembre de 2020, cuando aún era candidato independiente a las elecciones presidenciales de EEUU, publicó un vídeo en su perfil de Twitter en el que orinaba sobre un premio Grammy después de mostrar sus contratos discográficos.

"Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones porque saben que puedo permitírmelas", afirmó en los mensajes que compartió entonces, cuando proclamó también que usaría "su voz para que cambien todos los contratos de artistas comenzando por obtener sus grabaciones para sus hijos".

Ya en ese momento se esperaba el lanzamiento de 'Donda', constantemente retrasado y que toma el relevo a 'Jesus Is King' (2019). West dio muestras en el pasado con discos como 'The Life Of Pablo' (2016) de un alto nivel de autoexigencia que le impedía cerrar sus trabajos en el plazo inicial y que le llevaba a retocarlos incluso una vez publicados.

El décimo álbum de estudio del estadounidense, titulado así en honor a su madre, se ha visto rodeado de más circunstancias que han aumentado su eco mediático, como por ejemplo llegar tras su divorcio de Kim Kardashian, en uno de los períodos más turbulentos de su vida personal.

Por si fuera poco, en las últimas presentaciones en vivo del disco, West se ha hecho acompañar de artistas como Marilyn Manson, quien fue acusado este año por abuso sexual tras ser objeto de varias denuncias, incluida la de la actriz Evan Rachel Wood. También se subió al escenario junto al rapero DaBaby, objeto de polémica por unas recientes declaraciones homófobas que le valieron la reprobación de otros muchos compañeros como Dua Lipa, quien previamente le había invitado a regrabar su éxito 'Levitating'.

A la espera del juicio de la crítica especializada, los oyentes del mundo han manifestado ya su total admiración por el nuevo disco, que incluye a una enorme lista de invitados ilustres de origen afroamericano, véase Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Young Thug, Pusha T o Kid Cudi, entre muchos otros. Con cientos de millones de discos vendidos en todo el mundo, West es además uno de los artistas más galardonados de toda la historia de los Grammy desde la publicación de su primer trabajo, 'The College Dropout' (2004), al que siguieron otros tan aplaudidos por la crítica como '808s & Heartbreak' (2008) o 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' (2010).