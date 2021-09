Todo está preparado para que la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acoja el próximo 21 de septiembre el concierto homenaje en recuerdo a Joaquín Carbonell, fallecido hace un año a consecuencia del covid. El acto, que comenzará a las 19.00 horas, tendría que haberse celebrado en enero, pero la pandemia lo impidió. El cambio de fecha, sin embargo, no ha impedido mantener el gran plantel de artistas, entre los que destacan nombres como Joan Manuel Serrat, Loquillo, Ismael Serrano o Javier Ruibal. Solo dos se han caído del cartel por motivos de agenda (y muy a su pesar): el rapero Kase.O y la actriz Laura Gómez-Lacueva, que iba a presentar la gala junto a José Luis Esteban (la sustituirá Yolanda Blanco).

Pocos afortunados, tan solo 934 personas, podrán ver a este elenco de artistas cantando y versionando las canciones más emblemáticas del cantautor de Alloza. En enero ya se habían vendido unas 400 entradas, pero ahora las limitaciones de aforo son menos restrictivas, así que el que quiera acudir aún puede hacerlo. Las entradas se pondrán a la venta este martes a partir de las 13.00 horas a un precio de 10 euros tanto en las taquillas del Auditorio como en su página web.

La DGA, impulsora del homenaje en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón TV, ha puesto toda la carne en el asador para armar un espectáculo de primer orden. Bajo la dirección artística de Gabriel Sopeña, la música (como no podía ser de otra forma) será el eje vertebrador de la gala, que pretende ser «ágil» y no superar las dos horas de duración. Los presentadores irán hilvanando cada una de las actuaciones, entre las que se intercalarán videos y proyecciones. «Se recorrerán sus tres etapas: la rural, la 'afranchutada' como la llamaba él y la más cosmopolita y urbana con la que acabó, pero no será en orden cronológico», ha explicado este lunes en la presentación del homenaje Sopeña, que ha apuntado que La Banda del Canal se encargará de amenizar la entrada de los asistentes al Auditorio.

Sobre el escenario pasarán numerosos artistas para cantar por Carbonell: Ángel Petisme, Carmen París, David Angulo, Diego Escusol, Diego Peña, Eduardo Paz, Gabriel Sopeña, Iñaki Fernández, Isabel Marco, Ismael Serrano, Javier Ruibal, Joan Manuel Serrat, Joaquín Pardinilla, José Luis Esteban, Josemi Sagaste, Josu García, Josu Ubierna, Juako Malavirgen, Laurent Castagnet, Loquillo, Los 3 Norteamericanos, Ludmila Mercerón, María José Hernández, Mariano Casanova, Olga Orús, Philippe Charlot, Salvador Cored y Yolanda Blanco.

Una banda con 'sus' músicos

Todos ellos estarán acompañados por una banda de excepción (la mayoría músicos que acompañaron a Carbonell en sus últimas etapas): Richi Martínez, que es el director musical de la gala, se encargará del piano y los teclados, José Luis Arrazola de la guitarra eléctrica, Roberto Artigas del banjo y del ukelele, Chabi Benedé de la guitarra acústica, Quique Casanova de la batería, Kalina Fernández del violín, Miguel Isac de la percusión, Satur Rodríguez del bajo y Silvia Solans de los coros.

«Ahora sí, vamos a poder hacer el homenaje que Joaquín se merece», ha destacado el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, que ha recordado que el homenaje comenzó a fraguarse junto a la familia del cantautor ya en la capilla ardiente que tuvo lugar en el museo Pablo Serrano.

Este homenaje se sumará al que Alloza, su localidad natal, le brindó este pasado domingo, cuando se descubrió un busto dos cantautores interpretaron varias de sus canciones.

Libro y documental

Además del concierto del Auditorio, el homenaje impulsado por la DGA incluye la edición de un libro con los testimonios de 40 amigos y compañeros de Carbonell (muchas de ellas destacadas personalidades del mundo de la cultura). La publicación, que ya está editada, no saldrá a la venta y se entregará a los asistentes en el recital del día 21. No obstante, y según comentó Lucea, el libro se colgará en la web de Patrimonio Cultural de Aragón.

La conmemoración se completará con la elaboración de un documental que incluirá testimonios y entrevistas con diversos protagonistas y en el que se recogerá el montaje de la gala y los ensayos previos.