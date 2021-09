La historia de Francia protagoniza el ecuador del Saraqusta Film Festival. El certamen zaragozano proyecta este miércoles 30 de septiembre, a partir dde las 16.30 horas, Les damnés de la commune, un documental de animación que transporta al público hasta los siete meses revolucionarios que supusieron la Comuna de París. Fabienne Servan, una de las productoras de la película, ha sido la encargada de presentar el documental.

Este período histórico destacó por sus modernas propuestas en 1871: el laicismo, el feminismo o la escuela pública fueron algunos de los pilares que sustentaron el proyecto. La propia Servan ha criticado que este período «es muy poco conocido en la sociedad francesa, además de estar muy mal explicado en los colegios». Les damnés de la commune se basa en tres tebeos, con el mismo título, que tomaron como ejemplo los dibujos de mediados del siglo XIX.

Porque el arte es clave en el desarrollo del documental: «Todos los grabados son originales». Tan importante es el planteamiento estético que, en la elección del director de la película, primó «su conocimiento de la historia y de los grabados», aunque Meyssan debutaba en la dirección. El audio, con las voces de algunos de los mejore actores franceses del momento, recopilan citas de ilustras autores galos, como Victor Hugo.

Millones de franceses ya han visto una producción que, según Servan, no contaba con grandes apoyos: «Dijeron que no iba a funcionar porque era animación, porque era en blanco y negro, y porque no había personajes conocidos. Se equivocaban».

Les damnés de la commune es un proyecto histórico que responde a las exigencias del mercado francés, como son «las iniciativas inéditas y los puntos de vista diferentes». Con el objetivo de propagar la cultura, con «temas diferentes que hagan que la sociedad se comprometa», Saraqusta Film Festival acoge a partir de las 16.30 horas una proyección que puede transformar la educación en Francia: «Vamos a intentar difundir la película por el sistema educativo de todo el país».

La programación del festival

La quinta jornada del certamen la ha completado una mesa redonda, a partir de las 12.00 horas, sobre el salto de la novela histórica a la pantalla. A partir de las 18.30 horas, la conocida serie de RTVE, Isabel, protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, acerca la historia de los Reyes Católicos al público zaragozano. Cierra la programación, a partir de las 20.30 horas en el cine Cervantes, Delicioso, una comedia francesa ambientada en los albores de la Revolución.