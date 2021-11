Asegura el poeta y escritor aragonés Manuel Martínez-Forega que la obra de Rosendo Tello Aína no ha sido lo suficientemente reconocida en España. Por eso, y para intentar paliar en parte esta injusticia poética, ha impulsado junto a otros autores aragoneses un libro en el que rinden tributo al único representante vivo de la llamada Peña Niké, fundada por Miguel Labordeta en los años 50. La nueva publicación, titulada La cadencia del mundo, homenaje a Rosendo Tello, se ha presentado este jueves en el museo Pablo Serrano de Zaragoza con la asistencia de muchos de los participantes en el libro y del propio poeta aragonés, que el pasado 19 de enero cumplió 90 años.

«Con motivo de este aniversario queríamos realizar un homenaje que en el fondo lo que pretende es reparar un 'memoricidio', porque es impresentable que Rosendo no haya ocupado el puesto que merece dentro de la historiografía de la literatura y la poesía española contemporánea», ha aseverado Marínez-Forega. Son muchos los autores que consideran que, en efecto, el poeta nacido en Letux (Zaragoza) en 1931 no ha tenido la trascendencia que merecía. Quizá no ha ayudado el carácter intimista de Tello, volcado en su obra y poco dado a las relaciones públicas más allá de su entorno literario y su círculo de amistad. «Tampoco le han interesado mucho los reconocimientos y los premios», ha apuntado Marínez-Forega, que ha lamentado la escasa acogida que esta iniciativa ha tenido en las administraciones públicas.

Sí recibió Tello en 2005 el Premio de las Letras Aragonesas por toda su trayectoria lírica, «ingente y extraordinaria». El de este jueves ha sido un homenaje especial porque lo han protagonizado sus amigos, y a Tello se le ha visto especialmente emocionado. En el acto ha intervenido su mujer Maribel, porque el poeta de Letux apenas puede hablar a consecuencia de los ictus que sufrió en el año 2011. También han participado Trinidad Ruiz Marcellán, de Olifante (que ha editado el libro-homenaje), así como los autores Luis Felipe Alegre, Javier Fernández, José Luis Corral y el coordinador de la edición: Manuel Martínez-Forega.

«Tras una de las visitas que le hacíamos de forma frecuente un grupo de amigos entre los que nos encontrábamos Miguel Ángel Yusta, José Luis Corral, Javier Fernández , Adolfo Burriel, Emilio Quintanilla...y yo mismo, pensamos que sería buena idea rendirle un homenaje. Y qué mejor forma que con un libro», ha explicado Martínez-Forega.

Fue así como surgió La cadencia del mundo, editado ya en la Colección Olifante Ibérico y que incluye pequeños ensayos y análisis en torno a la obra de Tello escritos por los siguientes autores: Maribel Sánchez, Manuel Martínez-Forega, Luis Felipe Alegre, Chusé Aragüés, Javier Barreiro, Carlos Bozalongo, Adolfo Burriel Borque, Antón Castro, Mariano Castro, José Antonio Conde, José Luis Corral, Miguel Ángel Domínguez, Juan Domínguez Lasierra, Javier Fernández López, Ángel Guinda, José Carlos Mainer, Berna L. Martínez-Forega, José Luis Melero, Emilio Quintanilla Buey, Inés Ramón, Tomás Roures, Trinidad Ruiz Marcellán, Josian Pastor, Rosendo Tello Aína, José Verón Gormaz, Miguel Ángel Yusta. «Cada uno ha elegido el formato que ha querido para rendirle tributo porque había plena libertad creativa», ha comentado Martínez-Forega.

Un poeta "luminoso"

A pesar de los ictus de 2011, Rosendo Tello, que es presidente de honor de la Asociación Aragonesa de Escritores, cuenta con una «lucidez extraordinaria» y sigue escribiendo. De hecho, desde 2011 ha publicado los poemarios El regreso a la fuente y Magia en la montaña.

Confía Martínez-Forega que seguirá publicando sus poemas inéditos. Apuntalarán así la obra de un autor «fundamentalmente luminoso que, al igual que Hegel, no ve la naturaleza como un objeto, sino como un ser con el que se puede dialogar». «Su poesía es polícroma, llena de colores, y con un lenguaje que aspira a la luz», ha indicado el coordinador del libro, que también ha calificado a Tello como un poeta «muy musical»: «Su poesía es ritmo, ritmo y ritmo. Se nota que también es pianista». Junto a sus colegas Ildefonso Manuel Gil, Ángel Guinda y Manuel Vilas, Rosendo Tello fue autor del himno oficial de Aragón con música de Antón García Abril.