El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza ha tumbado el proceso de selección de los grupos artísticos residentes en el Auditorio. La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, ha anulado las residencias de los años 2019 y 2020, obligando al comité de selección a hacer "una nueva valoración de los grupos presentados previa fijación de los criterios que resulten necesarios para realizar la misma conforme a las bases de la convocatoria". Es ahí, precisamente, donde está el quid de la cuestión. Porque uno de los grupos musicales que no fueron seleccionados, El Triunfo de Ariadna, presentó un recurso ante el juzgado contra todo el proceso selectivo al entender que no se estaban cumpliendo los criterios necesarios.

Ahora, la citada sentencia estima en parte su recurso e insta al comité de selección a «recoger motivación suficiente que permita conocer qué grupos no aportaron la documentación requerida en las bases y cómo se valoró dicho extremo en las puntuaciones».

Lo apuntado ahora por el juzgado, no obstante, ya lo reconoció en parte en febrero de 2020 la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza en un informe en el que se indicaba que no se habían cumplido las bases del concurso. De hecho, entonces ya se obligó a repetir las votaciones. El resultado fue idéntico y salieron elegidos los mismos grupos (a El Triunfo de Ariadna se le aumentó la puntuación pero no fue seleccionado, por lo que recurrió). El actual equipo de Gobierno del consistorio adujo entonces «pequeños defectos de forma» calificando la situación como un enredo de carácter técnico, por lo que la vicealcaldesa Sara Fernández firmó la resolución en la que se reiteraban las residencias a los mismos grupos.

El juzgado ha ido ahora un poco más allá y la clave es saber qué consecuencias puede tener el fallo de la jueza a efectos prácticos, porque contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en un plazo de 15 días. Si el ayuntamiento decide apelar (sus servicios jurídicos están estudiando la sentencia), el proceso podría alargarse mucho en el tiempo (incluso más de dos años), postergando cualquier decisión. Si la sentencia se convierte en firme, podría ser que el grupo o los grupos que se queden fuera de la selección por no cumplir las bases tuvieran que devolver el dinero percibido.

«Antes teníamos sospechas, pero ahora ya tenemos evidencias de que las cosas no se han hecho bien y vamos a ir hasta el final», han indicado desde el grupo El Triunfo de Ariadna.

Para el programa 2019-2020, que se ha prorrogado también para este 2021, se presentaron un total de 14 formaciones artísticas y finalmente se seleccionaron seis: Al Ayre Español y Los Músicos de su Alteza en la categoría de conjuntos barrocos y de música antigua; el Coro Amici Musicae, en grupos corales; el Grupo Enigma en grupos de cámara de música contemporánea y la Orquesta Reino de Aragón y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza en el apartado de orquestas sinfónicas. Cada año, el coro recibe 42.000 euros, las orquestas 54.000 y los otros grupos 50.000.

Mejorar la transparencia

Cuando obligó a repetir las votaciones, la asesoría jurídica del ayuntamiento ya reconoció que se podría hacer más para garantizar la «transparencia» de todo el proceso. Así, lo que al menos cabría esperar ahora después de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso es que el siguiente concurso por el que se elegirán a los grupos residentes de 2022 y 2023 se ajuste totalmente a Derecho.

Las residencias artísticas del Auditorio son una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural, e Industrias Químicas del Ebro para impulsar la producción artística local en el ámbito de la música clásica, contribuir a consolidar salidas profesionales para los músicos y cantantes y estabilizar proyectos profesionales.

El proceso de selección para las residencias del Auditorio de los años 2019-2020 es el segundo que se realiza, ya que anteriormente no salían a concurso público.

El comité técnico que propuso en este proceso los proyectos residentes estuvo formado por el director artístico del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia; la musicóloga y presentadora de Radio Clásica-RNE, Eva Sandoval; José Luis González Uriol, concertista internacional y catedrático emérito de Órgano y Clavicémbalo del Conservatorio Superior de Música de Aragón; Silvia Márquez Chulilla, clavecinista y organista directora de La Tempestad; Carmen Esteban Vicente, directora del Conservatrorio Superior de Música de Aragón; Óscar Casanova López, músico y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza; Jorge Villarroya Greschuhna, consejero delegado de IQE.

En representación de los grupos políticos municipales formaron parte Miguel Ángel Yusta, poeta y crítico literario (a propuesta de PSOE); Luis Alfonso Bes, crítico musical (a propuesta de Cs); Sergio Maniega, vocal en Junta de Distrito de San José (a propuesta de Cha) y María Navarro, concejala (a propuesta de PP).