Dentro del proyecto estatal de promoción musical Girando por salas, la banda barcelonesa Koko-Jean & The Tonics llega a Zaragoza este domingo (19.00 horas, entrada libre hasta completar el aforo) para proponer lo mejor de cuatro mundos musicalmente distintos en una sola bomba llena de soul, ritmo y groove. Además de ser una de las únicas 50 bandas seleccionadas en todo el país para esta undécima edición de Girando por salas, que también incluye una ayuda para la producción y promoción discográfica, esta grupo grabará un vídeo en directo en la sala Rock & Blues Café de la capital aragonesa que luego podrá visualizarse en la web del proyecto y en el canal de Youtube de Girando por salas.

Koko-Jean & The Tonics está compuesta por Koko-Jean, Anton Jarl, Víctor Puertas y Dani Baraldés, cuatro de los músicos más críticamente aclamados de la escena barcelonesa. Koko-Jean & The Tonics debutaron discográficamente en febrero de 2020 con el EP Hairwhip, producido por Dani Nel•lo y, en octubre de ese mismo año, el propio saxofonista participaba como invitado en el ep Please Mr. Milton, en el que rendían un homenaje a Little Milton con tres versiones.

En octubre de 2021, la banda publicará su primer largo, Shaken & stirred, que incluye doce temas nuevos -la mayoría propios y alguna versión- grabados en Feelback Studio de Barcelona, con Marc Tena Aguade (The Excitements, Tea Servants, Nu Niles…) haciéndose cargo de la producción y las mezclas. Como primer single, el grupo lanzó Pattin’ Juba, un tema inspirado en el juba, una danza tradicional de origen africano-haitiano cuya función era purgar el espíritu. El segundo es la pieza desenfada Never said.