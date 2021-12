La artista catalana Rigoberta Bandini viene a Zaragoza y lo hace con muchísimas ganas, después de haber tenido que cancelar su concierto en la capital aragonesa, el pasado mes de julio. Su concierto tendrá lugar el sábado 19 de marzo de 2022 a las 21.00 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, siendo parte del ciclo Altavoz.

Rigoberta Bandini mostrará sobre el escenario su divertido y, ya tan conocido, estilo irónico con su pop electrónico. La artista acaba de publicar el single Julio Iglesias, donde retrata sin complejos el paso de niña a mujer. Es un potente tema autobiográfico, en el que aparece como alter ego truhana y señora de Paula Ribó, ella fuera de los escenarios. Con esta canción nos incita a disfrutar de los mejor de la vida.

Considerada una de las artistas más auténticas del panorama actual, Rigoberta Bandini, va a mostrar en directo a sus seguidores su capacidad vocal y sus letras ingeniosas y pegadizas. Peculiaridades que ya ha mostrado sobradamente con éxitos como In Spain we call it soledad, uno de los himnos del confinamiento, y Perra.

Rigoberta Bandini es el nombre artístico que utiliza Paula Ribó como cantante. Fuera del mundo de la música, Paula es actriz de doblaje, de teatro y dramaturga. Durante años, dobló el personaje infantil de Caillou y como directora teatral nos sorprendió con su Chinabum. Fue en 2019 cuando saltó a la fama en la escena musical y ha llegado a convertirse en un referente en la música independiente.

A partir de hoy, 1 de diciembre, los interesados ya pueden adquirir las entradas para el concierto a través de Ibercaja, tanto en la web como en los cajeros automáticos.