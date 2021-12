El amor profundo que el compositor Enrique Granados profesaba hacia la España retratada por Goya planeará este sábado 4 sobre el Auditorio de Zaragoza. Goyescas reunirá sobre el escenario a 150 artistas para dar vida a una ópera compuesta en el año 1915 e inspirada en diversos cartones para tapices del genio de Fuendetodos. La Orquesta Reino de Aragón (ORA) ha producido la función junto al Auditorio de Zaragoza y esta tarde se representará a partir de las 19.30 horas en la sala Mozart. La ópera llega con el valor añadido de escuchar por primera vez en el Auditorio a Maite Alberola, una de las sopranos más relevantes del panorama lírico español.

«Me hace especial ilusión participar en esta ópera tan majestuosa a nivel de instrumentación porque, además, es un repertorio que no se hace habitualmente», indica Alberola. De hecho, Goyescas fue una obra de Granados desconocida durante muchos años, aunque su intermezzo sea uno de los momentos más celebrados de la música clásica española.

Se estrenó en el Metropolitan de Nueva York, siendo la primera ópera que se representó allí en español, con un gran éxito de crítica y público. Tal fue el impacto mediático en la época que el presidente americano Woodrow Wilson invitó a Granados a la Casa Blanca para que interpretara un recital de piano después del estreno. Así, la pasión de Granados por el genio de Fuendetodos traspasó fronteras con una obra en la que el espíritu del pintor está muy presente. «Me enamoré de la psicología de Goya, de su paleta, de él y de la duquesa de Alba, de sus modelos, de sus pendencias, amores y requiebros», llegó a comentar Granados.

Goyescas llega además al Auditorio con un gran elenco de artistas configurado por la Orquesta Reino de Aragón, el Orfeón Pamplonés y las voces protagonistas de Maite Alberola, Sandra Ferrández, Javier Tomé y Javier Franco. Todo ello, bajo la dirección musical del maestro Ricardo Casero. «Es un espectáculo con melodías maravillosas que puede fascinar incluso a la gente que no es muy dada a la ópera», comenta Alberola, que recuerda que Goyescas se basa en un típico drama vinculado al estilo verista. Todo gira en torno a un cuadrilátero de personajes, dos mujeres y dos hombres (Rosario, Pepa, Paquiro y Fernando), que hilvanan un conflicto pasional que concluye con un duelo trágico final.

La soprano valenciana, una de las grandes voces de la lírica española actual, ha ido tendiendo en los últimos años hacia un repertorio más dramático en el que asegura sentirse muy cómoda. «Tener esa flexibilidad vocal y alcanzar un repertorio amplio me parece importante. La zarzuela, por ejemplo, es un género que me encanta y lo trato igual que la ópera. Además de ser algo muy nuestro que debemos defender, creo que también sirve para atraer a los espectadores que no conocen tanto el lírico», asegura Alberola en el Auditorio junto a la imagen de su admirada Pilar Lorengar.

«Junto a Mirella Freni y Renata Scotto, para mí la soprano zaragozana es una de mis grandes referentes», subraya Alberola, que considera que en España se debería apostar más por artistas del país. «Ojalá se aproveche este momento en el que es más complicado viajar para fomentar lo nuestro», apunta la valenciana.

Lo que tampoco acaba de entender muy bien Alberola son esos gustos imperantes actualmente en que el físico parece situarse por encima de la voz a la hora de seleccionar a los artistas: «No digo que el físico no sea importante, pero la voz debería ser lo primero en nuestra profesión».