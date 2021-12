Los 15 pueblos de la comarca Campo de Belchite ya tienen en sus fachadas las reinterpretaciones de las Pinturas Negras de Goya. Las obras, realizadas por el genio de Fuendetodos durante la conocida como Quinta del Sordo, han sido estudiadas por 15 prestigiosos artistas que han establecido, a través de sus nuevas piezas, un diálogo artístico con el genial pintor aragonés. El proyecto, que se ha dado a conocer esta mañana, mantendrá sus grandes cuadros y fotografías en los pueblos de Campo de Belchite hasta el año 2024.

La intervención de lo real. Reinterpretación de las Pinturas negras de Goya es un ambicioso proyecto que tiene como objetivo dinamizar culturalmente a toda la comarca y reivindicar la figura del genio de Fuendetodos en su comarca natal. Joaquín Alconchel, presidente de la comarca, ha celebrado que el proyecto haya salido adelante «pese a las dificultades y las interrupciones». Alconchel ve en este homenaje a Goya «un proyecto que abre la posibilidad de que el Campo de Belchite siga trabajando junto al arte y la cultura».

El propio presidente comarcal ha adelantado que la inauguración de esta exposición tendrá lugar el próximo sábado 11 de diciembre en la Puebla de Albortón, en un acto en el que participarán varios de los artistas. Tras este pueblo, se recorrerán varios municipios el sábado y otros a lo largo del domingo. «El resto de pueblos también tendrán su protagonismo», ha asegurado Alconchel, que no ha podido adelantar las fechas de estas celebraciones «porque dependemos de la agenda de los artistas, que siempre estarán presentes junto a sus obras en las presentaciones».

Una exposición para descubrir una comarca

Alejandro Gracia, comisario de la muestra, ha definido como «un regalo» esta exposición que le ha permitido conocer «toda la comarca y quedarme con ganas de saber más de estos pueblos».

Gracia ha destacado que las Pinturas negras son «el nacimiento del arte moderno» y la primera colección de pinturas «reflejan la realidad tal y como es». La intervención de lo real. Reinterpretación de las Pinturas negras de Goya demuestra «la vigencia que tiene el artista aragonés en la actualidad, como demuestran los 15 artistas que han participado». Gracia se ha detenido en todas las piezas que componen esta exposición, plenamente visitable al aire libre y situada en edificios emblemáticos y poco conocidos de todos los municipios de la comarcas: «15 artistas extraordinarios exponen en 15 localizaciones extraordinarias».

El proyecto de reinterpretación de Goya mantiene una apuesta por la fotografía, «que es el formato artístico que mejor se adapta al tipo de exposición que se realiza», y ha conseguido reunir a «un elenco de artistas difícil de superar». «Goya fue un precursor de la mirada fotográfica», ha sostenido Gracia.

El comisario de la exposición ha terminado explicando que algunas de las obras «se han creado ex proceso para esta muestra», mientras que otras forman parte del catálogo de los artistas. El marco del 275 aniversario del nacimiento del Genio no es el único que rodea a esta muestra, que también se centra en los años de la Quinta del Sordo: «Tenemos casi cuatro años para recorrer toda la comarca conociendo los pueblos y estas nuevas obras de arte». Aunque todos los municipios se pueden recorrer en un día, Gracia ha animado a los visitantes a preparar un viaje de varias jornadas «para detenerse en todos los lugares y darse cuenta de que hay Goya más allá de Fuendetodos».

Una iniciativa que estaba presupuestada en 70.000 euros y que, como ha comentado la organización, «se ha quedado en un gasto mucho menor». La participación de las instituciones y la incorporación de numerosos mecenas «que han creído siempre en el proyecto» ha permitido la reducción de la inversión.

Javier Corzán, arquitecto y asesor del proyecto, ha explicado que todas las lonas que albergan los cuadros «tienen una media de 2.5 a 3.5 metros» y se han anclado a las paredes de la manera más discreta posible, «para mantener una integración total con el medio». «Este proyecto respeta y pone en valor el patrimonio de todos los municipios del Campo de Belchite», ha sentenciado Corzán.

Un desafío para los artistas

Vicky Méndiz y Rafael Navarro han sido los dos fotógrafos que han participado en la presentación de la muestra. Méndiz ha confesado su temor ante «la envergadura de Goya», pero ha visto como «un bonito reto» reinterpretar la pintura número 15 de la colección, la más polémica e interesante, por su historia. «Partí de la mirada para crear mi obra», ha explicado la artista, que ha considerado que Capricho con cinco cabezas en un paisaje es «una puerta al pasado y al presente que mantiene un diálogo con el visitante».

Por su parte, Rafael Navarro ha escogido una obra de su colección La danza de la vida y de la muerte para participar en esta exposición. «Me pareció una maravilla poder juntar esto», ha recordado Navarro, en alusión a la posibilidad de unir alguna de sus piezas con las obras de Goya, aunque también ha comentado que «cuando me lo dijeron, no me sentí un artista a la altura para poder dialogar con Goya».

La intervención de lo real. Reinterpretación de las Pinturas negras de Goya comienza su andadura este sábado 11 de diciembre pero se extenderá hasta finales de 2024. En los casi tres años que durará el proyecto, numerosas charlas, conferencias y mesas de diálogo alimentarán una iniciativa que quiere mantener la actividad cultural en toda el Campo de Belchite. Una de ellas contará con la presencia de Miguel Falomir, director del Museo del Prado, institución que ha colaborado con el proyecto cediendo de forma gratuita los derechos para la reproducción de los cuadros de Goya.