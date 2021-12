A la tercera va la vencida. La organización del Vive Latino ha decidido agarrarse con fuerza al dicho popular y ha anunciado este jueves que volverá a intentar celebrar el próximo año el que será el acontecimiento cultural más multitudinario en Zaragoza desde 2008. El festival repite ubicación (el recinto de la Expo) y ya tiene nueva fecha: el 2 y 3 de septiembre de 2022. El cartel, además, será similar al que estaba previsto tanto para 2020 como para 2021, dos fechas que tuvieron que cancelarse debido a la pandemia, aunque hay algún cambio de artistas y ausencia de otros como Andrés Calamaro, Morad o Viva Suecia.

El Vive Latino de este año ha presentado un programa con (por orden alfabético): Aterciopelados, Babasónicos, Bebe, Café Tacuba, Caligaris, Carlos Sadness, Cecilio G, Centaurus, Coque Malla, Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury, Instituto Mexicano de Sonido, Iván Ferreiro, Kase.O Jazz Magnetism, Cumbia Queers, Leiva, León Benavente, Little Jesus, Love of lesbian, María Guadaña, Mikel Erentxun, Miss Cafeína, Molotov, Mon Laferte, Mula, Nortec: Bostich y Fussible, RdeRumba DJ, Rulo y la contrabanda, Sho-Hai, Sidonie, Silvana Estrada, Taburete, Trashi, Vetusta Morla, Ximena Sariñana, Facedown Ass Up y The Dollar Club.

La primera edición del Vive Latino a este lado del charco tenía que haberse celebrado en septiembre del 2020 pero la pandemia hizo que los organizadores decidieran retrasarlo un año (al 10 y 11 de septiembre de 2021) para tomar oxígeno respecto al coronavirus con la esperanza de que la situación de riesgo ya habría pasado. Sin embargo, el pasado mes de marzo se anunció que se volvía a suspender. De hecho, a partir del 15 de abril se procedió a la devolución de las entradas por los canales a través de los cuales se compraron. Ahora, sus organizadores lo vuelven a intentar con la esperanza de que a la tercera vaya la vencida.

Las entradas ya están a la venta a un precio de 99 euros para los dos días que dura el festival. Este precio se mantendrá hasta después de la Navidad.