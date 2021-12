Ya desde su mismo título, Nadar hasta la orilla, Nacho Escuín propone en este poemario editado por Olifante un viaje. Pero es un tránsito sosegado, sin ajetreos, y en el que cada recodo del camino se deja paladear sin prisa. Es, además, un recorrido que pide acompañante, y cuando el poeta no lo tiene lo encuentra en sí mismo, convocándose en el espejo del poema. Y como todo viaje, debe tener un destino, que finalmente tal vez revele que estaba dentro y no fuera, y que a veces no hace falta moverse para hacer crecer el camino.

Los versos de Escuín son cortos, aunque esto no quiere decir que vayan tallando el poema con un ritmo cortante, sino más bien todo lo contrario. Porque la voz poética que surge de estas páginas es más para ser dicha al oído, precisamente en una de esas orillas en las que en varios momentos el poeta se sitúa en compañía, y hacia las que boga sin pretender huir de nada ni de nadie, disfrutando de cada brazada o de cada palabra, de cada sensación con que se encuentra y que siempre merece la pena contemplar e incluso comprender. Algunas de las imágenes que utiliza Nacho Escuín a lo largo de todo el poemario son recursivas: el agua, a la vez refrescante y que sirve como vehículo de ella misma; los pájaros, cuyo vuelo hacia el cielo azul es contemplado por el poeta muchas veces desde la ventana, otro elemento que se repite. La luz y en general cualquier cosa que vincule al poeta con lo que le rodea también son parte sustancial de estos poemas, en donde el paso del tiempo se encarna en el correr de los días y los meses. Aunque sin duda lo que más destaca de los poemas es el sentimiento afectivo, como señala con gran sagacidad Ángel Guinda en la solapa del libro cuando dice que Nacho Escuín es "un poeta peligrosamente enamorado". Pero un peligro acompañado es seguramente un riesgo que siempre merece la pena correr, y el tono de estos poemas da a entender muy claramente que el poeta está dispuesto a hacerlo con esperanza y convencimiento. 'NADAR HASTA LA ORILLA' Nacho Escuín Olifante Ediciones de Poesía 37 páginas