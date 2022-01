El Ayuntamiento de Zaragoza pretende invertir a través de la última convocatoria de fondos europeos en la mejora e innovación del Auditorio, los teatros municipales, las salas de ensayos de la Unidad de Enseñanzas Artísticas y el laboratorio de sonido de Etopia.

El valor de la inversión del consistorio gracias a estos fondos europeos será superior al medio millón de euros, con los que se busca modernizar y mejorar la gestión sostenible de infraestructuras escénicas y musicales.

El Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen articula sus proyectos de modernización y gestión sostenible en torno a varios ejes fundamentales: el estímulo de las artes y la cultura para garantizar el derecho de la ciudadanía a los bienes culturales y artísticos; convertir estos equipamientos en un referente moderno dotado con la más avanzada tecnología; implementar medidas dirigidas a la eficiencia energética y la gestión sostenible, y la conservación del patrimonio histórico-artístico material e inmaterial de la ciudad. Estos proyectos supondrían una inversión estimada de 138.548 euros.

Por otro lado, Zaragoza Cultural ha presentado un proyecto de modernización de las infraestructuras de grabación, audio, iluminación escénica y difusión de actividades en las salas Luis Galve y Mozart del Auditorio de Zaragoza, a través de siete acciones concretas que suman 186.702,15 euros de inversión. La vicealcaldesa y responsable de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha explicado en la Comisión de Cultura que el criterio que se ha seguido para solicitar esos fondos es el de que haya «expectativas reales de que se puedan conseguir».

Así lo ha asegurado en una comisión celebrada hoy en la que, además, ha afirmado «que no está previsto eliminar ningún contenido de la programación de Zaragoza Cultural con respecto a la realizada este 2021 ya que, al contrario, se esperan recuperar actividades como la recreación de los Sitios, la feria del libro viejo e incluso se está estudiando un ciclo de conciertos al aire libre dentro del Ambar Z Music». Una propuesta que, a priori, parece muy similar al ciclo Música al raso que se puso en marcha en 2021 en el Jardín de Invierno. Sin embargo, la vicealcadesa no ha revelado las partidas concretas de Zaragoza Cultural ya que «el presupuesto no está cerrado todavía».