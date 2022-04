Alfonso Sánchez: "Más allá de los prejuicios, la obra de los Quintero es una joya"

Homenaje a los Álvarez Quintero sale por primera vez de Sevilla y se escenificará sobre las tablas del Teatro de las Esquinas zaragozano durante este fin de semana. Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Serafín Álvarez Quintero, la obra pretende ofrecer, con una propuesta divertida, un relato idealizado de Andalucía. Lo hace con el protagonismo de Alfonso Sánchez -quien también es el director- y Alberto López, actores sevillanos muy conocidos en el panorama nacional tras su papel en Ocho apellidos vascos. Carmen Canivell, actriz con recorrido en televisión en El secreto de puente viejo o Amar es para siempre, entre otros, y Antonia Gómez (Allí abajo, El mundo es nuestro) completan el elenco.

La idea, según Sánchez, nació a raíz de una conversación con su "compadre" Arturo Pérez-Reverte. "Veía similitudes entre lo que hacíamos nosotros y lo que hacían los Álvarez Quintero, y nos animó a hacerlo", reconoce el actor sevillano. El trabajo e influencia de los Álvarez Quintero siempre estuvo cuestionado por las élites culturales y docentes, pero, más allá de prejuicios, sus sainetes son "una joya de literatura dramática y teatro popular", reivindica Sánchez, quien además garantiza al respetable zaragozano "casi dos horas de risas, en un momento en el que necesitamos reírnos".

Poder representar esta comedia en Zaragoza tiene, además, un significado añadido, por todo lo que los hermanos Quintero supusieron para la capital aragonesa, de la que son hijos adoptivos. "Es la primera vez que sacamos el espectáculo de Sevilla, donde está siendo un éxito, y esperamos que aquí triunfe también", admite el sevillano. Pese al respeto que pueda dar, interpretar esta obra junto a su fiel compañero Alberto López, con el que lleva más de 15 años "compartiendo carretera", hace más fácil el trabajo: "Somos como las parejas de equilibristas del circo, no nos hace falta mirarnos. Directamente, notamos nuestras respiraciones".

'Ocho apellidos vascos', un punto de inflexión

Alfonso Sánchez y Alberto López, "los compadres" por decisión popular, dieron un salto en su carrera con su aparición en Ocho apellidos vascos, película más taquillera de la historia del cine español. "La película consiguió introducirnos en el imaginario español, incluso latinoamericano, y eso te cambia la carrera", afirma Sánchez. Sin embargo, está orgulloso de no haber renunciado a sus orígenes, y no han dejado de lado lo que les aportan las series, el cine underground o el propio teatro. En su faceta de director, pese a lo fatídico de esas fechas, pudo estrenar dos películas en 2020: Para toda la muerte y Superagente Makey.

No va a detenerse el andaluz, que ya prepara nuevos proyectos, incluida una aproximación al cine de terror, algo "que me apetece mucho", en términos del actor, quien no quiere revelar más. "Esto es como el fútbol, no me gusta mirar la copa antes de jugar la final", admite Sánchez entre risas.

La obra estará disponible en las Esquinas el sábado 9, a las 20.00 horas, y el domingo 10, a las 18.00 horas. Las entradas están a la venta, con precios que oscilan entre los 20 (anticipadas) y los 23 euros (día de la representación). Asimismo, los amigos del teatro podrán adquirirla anticipadamente por 19 euros, 22 si es el día de la función. Por último, los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas podrán asistir por 18 euros.