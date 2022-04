Petros Márkaris: "Muchas veces es la ira la que me lleva a escribir mis libros"

La realidad social y económica siempre se ha filtrado en las novelas del escritor griego Petros Márkaris, un referente de la novela policiaca europea. Por eso, no es de extrañar que la pandemia esté más que presente en su nuevo libro de relatos: Cuarentena (Tusquets), que se ha presentado este lunes en el Corte Inglés de Zaragoza. Las consecuencias que la crisis sanitaria generó en las personas más vulnerables de su país le provocó un «enfado» tan grande que necesitó ponerse a escribir para «calmar su furia». De hecho, Márkaris subraya que, en su caso, «la ira es muchas veces el motor que me lleva a escribir mis libros».

«Ante todo lo que estaba sucediendo en esos meses y el bombardeo de noticias, había dos reacciones posibles: el miedo o el enfado. Yo sentí lo segundo porque no entendía que nadie tuviera en cuenta los efectos secundarios que estaba causando», explica a este diario el escritor griego, que subraya que la pandemia «ha sacado a la superficie los agujeros del sistema». Así, por ejemplo, algunos de los relatos de Cuarentena abordan la situación de los sintecho, la brecha digital entre los ciudadanos de avanzada edad o el incremento de la violencia interfamiliar. «No sé en España, pero en mi país el confinamiento provocó un aumento de esos casos», lamenta.

Márkaris, que el pasado sábado fue uno de los grandes protagonistas del Día del Libro en Barcelona, subraya que prefiere contar los hechos mientras están pasando «para ver cómo van trastocando la vida de la gente». Por eso comenzó a escribir desde los primeros días del confinamiento. «Normalmente, el punto de partida de mis novelas es que algo que suceda en la política o en la sociedad me haga enfadar. Luego tengo que contarlo para calmarme», incide el escritor griego, que en su día ya escribió una trilogía sobre la crisis financiera que se vivió entre 2010 y 2018.

"La pandemia ha sacado a la superficie los agujeros del sistema actual"

Sin duda, la popularidad de Márkaris ha ido en aumento gracias a sus novelas policiacas protagonizadas por el comisario Kostas Jaritos, quien también aparece en dos de los relatos de Cuarentena. «Quería introducirlo para mostrar que una persona que es capaz de resolver un crimen no es capaz de manejarse con la tecnología, dando también ese toque de humor», señala Márkaris, que en Grecia ya ha publicado una nueva entrega del famoso comisario Jaritos y que pronto llegará a España. «También habla de la pandemia», anuncia el escritor.

Además de plasmar su rabia personal, reconoce Márkaris que escribir los relatos de Cuarentena fue «terapéutico» para él a nivel personal. «Fue una especie de refugio para mí, porque también me permitió coger distancia con la pandemia», indica el novelista griego, que subraya que la escritura siempre le proporciona un efecto «curativo».

A vueltas con la soledad

Como en otros de sus títulos, el concepto de la soledad sobrevuela también algunos relatos de Cuarentena: «Simplemente quería dejar claro que no hemos descubierto la soledad en la pandemia, ha existido durante toda nuestra vida». De hecho, el griego recurre a su propia experiencia personal. «Yo crecí en una isla y recuerdo que los visitantes venían en junio. Me hacía amigos pero en septiembre todo el mundo se iba y me quedaba solo», recuerda.

Siempre con la mirada puesta en la realidad social y los más vulnerables, el escritor griego no se muestra demasiado confiado con el futuro. «Siempre que me preguntan sobre esto parafraseo al famoso escritor alemán Heiner Müller, quien dijo que ‘el optimismo es solo falta de información’», asevera Márkaris, que ve la actual guerra como una tragedia para el pueblo ucraniano. En su opinión, Rusia está cometiendo «crímenes de guerra», aunque sostiene que es demasiado pronto como para poder escribir sobre ello.