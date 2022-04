Este fin de semana, El Jardín de las Artes estrena una nueva iniciativa cultural, el I Festival de Narración Oral 'Rumbo a las palabras'. Esta programación especial contará con los espectáculos de Binomio Teatro, Maricuela y Producciones Kinser, además de actividades de animación a la lectura con Daniel Tejero y una feria del libro infantil y juvenil con Roberto Malo (información y entradas en la web eljardindelasartes.es)

Este precioso teatro al aire libre de la ciudad, gestionado por Almozandia Teatro y promovido por el Parque Deportivo Ebro, sigue imparablemente “sembrando cultura”, como dice su lema principal. Desde su puesta de largo el pasado otoño, sigue conquistando al público con programaciones novedosas y un espacio que enamora a los visitantes con su escenario rodeado de jardines, que lo convierten en un auténtico pulmón cultural de la ciudad.

Los promotores de este nuevo espacio escénico y de este nuevo festival, Oscar Puyó y Mayte Zamorano, explican que “queremos que todas las artes escénicas, y también los libros, la literatura, los cuentos, la poesía y las letras tengan un peso muy importante en el Jardín de las Artes”. Por eso, este puente del 1 de mayo, lanzan una atractiva propuesta que permitirá disfrutar a todos los públicos de obras llenas de imaginación y aventuras creadas por artistas aragoneses.

Abrirá la programación el divertido espectáculo 'Volveremos a las nubes' de la compañía Binomio Teatro. Sus protagonistas, Inopia y Tolondra, aterrizarán en el escenario de El Jardín de las Artes para que el público les eche una mano para arreglar su averiado Nubostático, recomponer su Locurómetro y reponer combustible para el Disparatador de Ideas. Sin duda, un punto de partida que promete diversión para toda la familia con improvisaciones, inventos y juegos de palabras que pondrán la lógica del revés. La cita con Binomio será el sábado 30 de abril, a las 18:30 horas (entradas a la venta en entradium).

El domingo 1 de mayo, a las 12:15 horas, la cuentacuentos Maricuela participará en el Festival para poner rumbo a las palabras con la puesta en escena de 'Alegría y poesía', como siempre, dispuesta a sacar cuentos sin parar de su maleta, viajar acompañada de sus títeres y cantar y encantar con sus poemas.

Y el cartel del Festival, se despedirá el lunes 2 de mayo, a las 18:30hs, con Producciones Kinser y su premiada obra 'Y los sueños...libros son'. Este espectáculo, ganador del Premio Santa Isabel de Artes Escénicas en la modalidad de Teatro infantil y familiar 2021, propone mil y una aventuras entre páginas y páginas de libros. Sus protagonistas, Genaro y Jimena, grandes lectores y grandes soñadores, se convertirán en un sinfín de personajes para demostrar que “los sueños… libros son”.

Y, además, durante todo el puente, el público que asista a El Jardín de las Artes disfrutará también de actividades de animación a la lectura de la mano del artista Daniel Tejero, y de una feria del libro infantil y juvenil que contará con la presencia del polifacético autor Roberto Malo.

El Jardín de las Artes, nuevo espacio escénico y pulmón cultural de la ciudad

El Jardín de las Artes es una apuesta pionera impulsada por Almozandia Teatro, de la mano de la dirección del Parque Deportivo Ebro y con la colaboración de la productora Efecto Trébol, promotora del ciclo de conciertos 'Las noches del Ebro'.

El Jardín de las Artes reanudó su programación el pasado mes de febrero con un concierto de GET BACK The Beatles for kids, que consiguió el primer lleno de la temporada. Más de una docena de compañías, desde Bengala Tetro y Circo hasta los Titiriteros de Binéfar, han pasado en lo que va de año por este escenario rodeado de naturaleza. Y la agenda para los fines de semana de mayo, junio y julio ya está completa con una gran variedad de actuaciones que van desde conciertos familiares, con Chumi Chuma, y The Ponchos, hasta circo con Nostraxladamus. El Jardín de las Artes también acogerá desde mayo nuevos conciertos de las Noches del Ebro y será uno de los escenarios del Slap Festival, entre otros eventos y conciertos con sesiones de Reggae Roots y Dub, Estaticdancezgz, monólogos... Además, el 4 de junio, será una fecha muy especial, con la celebración de Almozandia Teatro de su fiesta de celebración de su 25 cumpleaños.

Continuarán también los festivales con sello propio, que el Jardín de las Artes comenzó con la organización del I Festival de Artes Escénicas para público familiar, y que sigue ahora con el Festival de Narración Oral de este fin de semana, mientras ya anuncian un Festival de circo en octubre y un Festival de las ánimas en noviembre.

Este nuevo pulmón cultural de la ciudad cuenta con cerca de 6.000 m2 de zona ajardinada y un anfiteatro con capacidad para 350 personas sentadas y 1.000 de pie. La ilusión de los promotores que lo impulsan y la calurosa acogida con que lo ha recibido el público, ha hecho realidad el objetivo principal de El Jardín de las Artes: ser un nuevo punto de encuentro cultural de la ciudad, donde público y artistas puedan volver a disfrutar de las artes escénicas al aire libre.