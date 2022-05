Libros aragoneses de Domingo Buesa: La mujer judía en la Edad Media

Les propongo leer un libro, recién presentado, que descubre mil cosas que desconocemos del mundo judío y muchas curiosidades; incluido ese capítulo final -la mujer judía en los inicios del cristianismo- donde apunta que existen mujeres diáconisas, según sugiere la carta a Timoteo. Y el primero de este libro, centrado en la mujer medieval, se dedica a la mujer en los relatos bíblicos, donde apunta que el suceso de la manzana y Eva es el inicio de la terrible subordinación de la mujer al hombre, idea que no está en la Creación. Como ven es muy interesante esta aportación de Álvaro López Asensio, profesor de instituto de Jaca (antes de Sabiñánigo), teólogo e historiador, que ya nos tiene habituados a notables publicaciones.

No les puedo hacer la sinopsis de más de doscientos apartados, pero sí decirles que el centro del documentado libro nos habla del matrimonio, de la boda como asunto exclusivamente civil (bodas de las vírgenes celebradas solo en miércoles), de la familia…, del parto cuando van a ver los vecinos al niño recién nacido y lo festejan con vino, del momento de la muerte en el que colocan a los agonizantes mirando a la pared. También documenta ese terrible mundo de la mujer sometida que reza en compañía de esclavos y niños, que no puede protestar por los golpes del marido que no son castigables. Incluso el rechazo del título de don por los cristianos, ya que los judíos de la Corona de Aragón lo usaban desde el medievo.

Todo con mucha documentación notarial que descubre la existencia de nodrizas judías en Monzón, Huesca, Sariñena o Teruel; de mujeres conversas castigadas en Calatayud, Terrer, Illueca, Velilla, Moro, Villafeliche o Ateca ¡donde a la conversa la condenan! por decir en voz alta este refrán: "en este mundo no me veas mal pasar que en el otro no me veras penar". Al final hay 194 regestas y documentos donde descubrir un abanico de historias apasionantes, que debemos de agradecer al profesor y teólogo Álvaro López que nos ha hecho un trabajo excelente.

'LA MUJER JUDÍA DE SEFARAD EN LA EDAD MEDIA'

Álvaro López Asensio

Asociación Cultural Jacetana

347 páginas