La lucha entre el bien y el mal centra la nueva edición del Aragón Negro que premiará a Teresa Viejo

La eterna lucha entre el bien y el mal, o lo que es lo mismo la realidad de víctimas y verdugos, es el eje central del Festival Aragón Negro (FAN) que este año llega a su novena edición con un modelo único que implica a buena parte de Aragón desde la independencia para programar de cada una de sus sedes. Lugares que este año llegan a 22 por donde, hasta el 30 de mayo, pasarán más de 50 autores además de acoger otras actividades como teatro, cine, talleres, juegos y, por supuesto, la gastronomía. Así lo han anunciado esta mañana el director del FAN, Juan Bolea; y la directora estratégica de la cita, Jana Catalá; acompañados del director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea; la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; y la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, en un acto celebrado en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

"No hay ningún otro como este, no hay festivales territoriales como es este, que es de todo Aragón, los hay de capitales, pero no existe una cita que englobe a toda una comunidad"

Aunque se trata de un festival intencionadamente descentralizado y en el que todas las sedes tienen su importancia, dos nombres destacan en la edición de este año, Teresa Viejo y Cristina Higueras, que recibirán el Aragón Negro de Honor y el Especial Una de las nuestras, en la gala que se celebrará en el Teatro Principal de Zaragoza el 30 de mayo (con entrada libre hasta completar el aforo pero hay que recoger la invitación en la taquilla del teatro) y en la que, además, según desveló el propio Bolea, “se recreará una escena del crimen con un forense, una policía científica y una bióloga”. En la gala también se leerá el manifiesto por el cambio climático, la causa social que este año reivindica la cita.

En la élite de los festivales nacionales

“El FAN ya forma parte de la élite de los festivales nacionales”, ha reivindicado Juan Bolea, que ha explicado que la clave es “respetar la identidad local y suministrarles divulgación desde un equipo tan potente con el que cuenta este festival”. Una cita que aspira a repetir los 40.000 participantes con los que regularmente cuenta y que no tiene parangón alguno: “No hay ningún otro como este, no hay festivales territoriales como es este, que es de todo Aragón, los hay de capitales, pero no existe una cita que englobe a toda una comunidad. Esa es nuestra principal fortaleza”, ha enfatizado el director de una cita que cada año crece. De hecho, este año debutan tres localidades, Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén y Calaceite.

Entre los autores que estarán este año en el festival (“donde se les prohíbe presentar sus libros ya que lo que hacen es hablar de sus experiencias creativas”), además de Teresa Viejo y Cristina Viejo, se encuentran Manel Loureiro, Marta Robles, Raquel Lanseros, Pablo Sebastiá, Lorenzo Silva, Julen Azcona, Manuel Marlasca, Víctor del Árbol, Camino Díaz, Leticia Crespo, Berna Gonzáles Harbour, Susana Rodríguez Lezaun, Fernando Rueda, Domingo Buesa, Cruz Morcillo y Lucía Etxebarria. El programa completo de todas las sedes se puede consultar en la web de la cita.

"Aragón Negro es más que un festival, es un espíritu que da pie a situaciones extraordinarias"

“Aragón Negro es más que un festival, es un espíritu que da pie a situaciones extraordinarias. Es un producto autóctono que da servicio a Aragón y que cuenta con una gran proyección”, ha dicho Bolea, que también ha querido destacar el trabajo de Arturo Gastón, al frente de la sección de gastronomía de la cita, uno de los platos fuertes.

Con respecto a las exposiciones, “uno de los apartados que se han querido reforzar”, todas de producción propia, este año Enate acogerá una de Canogar comisariada por Lola Durán y, entre otras, Pina de Ebro acogerá, desde este viernes, Héroes, una muestra coproducida por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que cuenta con 25 imágenes realizadas por el equipo de fotografía de este diario.