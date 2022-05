El Festival de Cine de La Almunia ha celebrado este jueves su gala más emocionante, en la que Charo López y Gonzalo Suárez han recibido cada uno su premio Florián Rey por su gran trayectoria en el mundo del cine. El premio Villa de La Almunia, que entrega la Asociación Florián Rey junto al Ayuntamiento de La Almunia, ha sido otorgado a los aragoneses Alberto Castrillo-Ferrer y Laura Gómez-Lacueva. Todo en una gala conducida por Susana Luquin, que ha comenzado con los discursos de la organización, tanto de la Asociación Florián Rey, con Carmen Pemán, como del Ayuntamiento de La Almunia, con la alcaldesa Marta Gracia.

La actriz Charo López ha abierto el capítulo de los premios Florián Rey, y recogía su estatuilla emocionada por compartirla con su gran amigo Gonzalo Suárez. «Tenía ganas de tener un Florián Rey y además es un honor haber coincidido con Gonzalo recibiendo este premio».

El director de cine y escritor Gonzalo Suárez ha cerrado la gala recogiendo también su Florián Rey y señalando lo «llena de vida que está La Almunia, en la plaza donde tengo una estrella, había niños jugando alrededor de una gran claqueta de cine, es una sensación de plenitud, había vida, y a estas alturas eso me encanta». También ha tenido palabras para Charo López, a la que agradeció «su inspiración para poder hacer mi primera película, Ditirambo, cuando nunca había hecho cine, aprendí contigo».

Por su parte, el primero en recoger su premio Villa de La Almunia ha sido Alberto Castrillo- Ferrer, que ha defendido el papel de la cultura para «curarnos las heridas que nos han dejado estos dos años. Durante estos años llevo pensando que no deberíamos depender del Ministerio de Cultura, sino del de Sanidad. Ellos nos han cuidado el cuerpo durante este tiempo, ahora nosotros cuidémosles el alma». Su compañera de escenarios Laura Gómez-Lacueva ha sido la siguiente en recoger su galardón, el Villa de La Almunia, y agradeció su premio y también «a esta profesión que me acogió tan bien, he trabajado con compañeros maravillosos». Además, ha asegurado que se siente «profeta en su tierra, y muy orgullosa de ser aragonesa».

La 26ª edición pondrá el sábado su broche final con la gala de clausura que se celebrará a las 19.30 horas en el cine Salón Blanco y en la que se realizará la tradicional entrega de premios de guiones y cortometrajes.