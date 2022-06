Esther Carnicero (publica su primer cuento infantil): "Me gusta que los niños creen sus propias fantasías"

La calatorense Esther Carnicero ha publicado recientemente su primer libro, un cuento infantil titulado 'La Granja' (Gunis) que ya va por su segunda edición. Un relato hijo de la pandemia, una época en la que "todos teníamos mucho tiempo libre", lo que sumado al cuidado de una niña pequeña durante el confinamiento, obligaban a la autora aragonesa, como a tantas otras madres y padres, a necesitar de momentos "de creatividad máxima para entretenetrla". Tras unos primeros meses de difusión centrados especialmente en las redes sociales, Carnicero promociona el próximo sábado este primer libro en su localidad natal, Calatorao. "Poder presentarlo en mi pueblo es muy gratificante, estoy muy agradecida tanto al Ayuntamiento como a los vecinos, que han comprado muchos ejemplares", señala la escritora.

El objetivo principal, como el de cualquier cuento, radica, en palabras de Carnicero, en recoger y transmitir "valores importantes en la actualidad". Y no solo desde un prisma de aprendizaje, sino de modo que permita al niño o la niña que lo lea sentirse identificado con alguno de los protagonistas, los animales de una granja. "Cada personaje representa un valor distinto", explica la autora. De esta forma, los niños pueden verse reflejados en la impaciencia del caballo, pero a su vez aprenden otras actitudes y aptitudes como la importancia de la familia, la superación o el respeto a la gente mayor, reflejado en especies muy variadas. "Cualquier persona puede aprender de un cuento", destaca Carnicero, quien añade que el relato, pese a estar orientado en un principio para los más pequeños, sirve para otros rangos de edad: "Al final, este cuento se basa en la búsqueda de la felicidad, y eso es algo que todos perseguimos, incluidos los adultos".

Otra de las claves de una buena obra infantil, más allá de la transmisión y aprendizaje de dichos valores, reside, según la escritora, en la capacidad que permite al niño desarrollar "su propia fantasía". Pese a que las nuevas tecnologías ofrecen formas quizá "más emocionantes y directas", e incluso algunas más tradicionales como el cuentacuentos pueden provocar el mismo efecto, Carnicero reivindica la función del cuento tradicional: "Con el público infantil, cuanto más llamativa sea la transmisión, mejor. Pero me gusta el cuento de toda la vida, en el que los niños pueden crear su propio mundo". Algo, afirma, para lo que es fundamental la compañía de "buenas ilustraciones".

En sus primeros meses a la venta, 'La Granja' ha tenido una gran acogida. Buena muestra de ello es esa segunda edición, ya encargada, y que supone un reconocimiento al trabajo realizado. "Antes de publicarlo, lo consulté con la familia. Al final, tu entorno cercano siempre te da su opinión sincera», reconoce la novel escritora, quien no temía un posible fracaso: "Si no salía bien, tampoco iba a pasar nada. Así que me decidí a publicarlo". No es el único texto que tiene escrito, pero en este momento prefiere centrarse en la promoción de esta primera obra. Con todo, Carnicero no esconde su ilusión por sacarlos a la luz, pues tiene "varios cuentos cortos y recopilaciones de relatos que me apetece mucho publicar".

Con vistas al futuro, además de la propia difusión de 'La Granja', la calatorense ha creado una página de Facebook: Piruletras, cuentos para soñar dulce. Un nombre que no se queda anclado en el juego de palabras, ya que lo lleva a la literalidad. "Pensé en formas de promoción que no tuvieran un coste excesivo, y se me ocurrió abrir la página y ofrecer un pequeño obsequio a los niños -una piruleta- por cada libro comprado, de ahí su nombre", cuenta la autora. "La idea es poder promover otras publicaciones cuando termine con esta, pero también quiero compartir contenido educativo", concluye Carnicero. En síntesis, una comunidad que constituya "un lugar para quedarse", tal y como reza el subtítulo de su primer, y seguro que no último, cuento infantil.