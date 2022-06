La Feria del Libro de Zaragoza encara este sábado y domingo su recta final. Tras varios años celebrándose en la plaza del Pilar, la cita ha desembarcado en esta edición en el Parque Grande, donde se han instalado 65 casetas de 48 expositores. Por el momento, la organización de la feria se muestra satisfecha con la nueva ubicación y confía en que este fin de semana el parque se vuelva a llenar de lectores. La feria abrirá los dos días de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas.

Las actividades no van a faltar. Las firmas de libros, los talleres de ilustración y dibujo y la música protagonizarán estos dos últimos días de feria. El acto central de este sábado será un homenaje al poeta aragonés Ángel Guinda, fallecido el pasado mes de enero. Casi una veintena de autores de la comunidad se reunirán en el Quiosco de la Música a partir de las 19.30 para recordar a uno de los poetas más queridos y reconocidos de Aragón.

También este sábado, a las 11.30 horas, se ha programado el taller de ilustración 'Crea la portada de tu libro', a cargo de Ricardo Vicente. A las 12.00 horas se celebrará el cuentacuentos para público infantil 'Caperucita Feroz y el Lobo de la Lámpara', con entrada libre hasta completar aforo.

El Quiosco de la Música también acogerá a las 13.00 horas el taller 'Cosplay', en el que se elaborará una ilustración manga paso a paso. Para cerrar la jornada, se ha programado a las 20.30 horas el concierto del grupo aragonés Dubadú Big Band.

Taller para público familiar

Las actividades llegarán a su fin este domingo con la celebración a las 12.30 horas del taller para el público familiar 'Batalla de Dibujantes', mientras que a la misma hora tendrá lugar el concierto del Coro juvenil Amici Musicae.

Durante los dos días, el bibliobús de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza estará abierto al público para todo el que quiera tener su carnet de bibliotecas. Además, las firmas de libros a cargo de un gran número de escritores aragoneses será una constante a lo largo de las dos jornadas. El programa completo con todos los autores se puede consultar en la web de la feria.

En esta edición, el cómic ha estado especialmente presente con la celebración de talleres y comenzando con la elección del pregonero, que este año fue el aragonés Antonio Altarriba, Premio Nacional del Cómic en 2010 por su obra El arte de volar.

Esta no es la primera vez que la organización de la cita (la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza, Copeli) aterriza en el Parque Grande. El Día del Libro ya tuvo que celebrarse ahí el año pasado debido a la pandemia, una cita en la que el mayor problema fueron las filas que se registraron para acceder al recinto. Sin embargo, en la feria de este mes de junio no hay aforo restringido y los visitantes pueden pasear tranquilamente porque no hay vallas.