Antonio Pérez Henares (presenta su nueva novela): "Nuestros antepasados eran los verdaderos héroes"

El escritor Antonio Pérez Henares ha visitado este miércoles Zaragoza con motivo de la presentación de su última novela, 'Tierra vieja' (Ediciones B), acto que ha tenido lugar en el Teatro Principal. Antes de dicho evento promocional, el también periodista atendió a este diario para desgranar algunas de las vicisitudes del libro, una obra que reconoce "que tenía que escribir por encima de todas las cosas", y que lanza como un "homenaje a mis gentes, a los campos y a la tierra".

El escritor, al que también se le conoce como 'Chani', cree que el auge del género histórico de ficción tiene una explicación muy sencilla: "Los españoles están hartos de que se insulte a sus abuelos. Cada vez que se ataca a la historia que nos une, a quien se ataca realmente es a nuestros antepasados". En este sentido, Pérez Henares reconoce que no se debe "volver a las glorias imperiales del franquismo", pero que tampoco se debe dar pie "a la leyenda negra". "No se puede pretender juzgar con dogmas, delirios y modas del siglo XXI lo que se hacía hace 600 años", sentencia. Razones a las que se une un hecho esencial y excepcional, y del que él se excluye pese a su más que contrastada trayectoria, que es "los extraordinarios novelistas que tenemos en España, como el aragonés Luis Zueco".

'Tierra vieja' es un intento de contar la historia desde el otro lado, desde el pueblo llano, quien realmente cultivó, sembró y repobló las fronteras castellanas para hacer emergir comunidades y pueblos en los que desarrollarse. Y lo hace en una época, la Edad Media, tradicionalmente concebida como oscura y decadente, incluso en algo tan banal como el tiempo. "Si te das cuenta, en las representaciones hace muchísimo frío, cuando esa época fue la más cálida desde la última glaciación", explica el autor. Una mentalidad, la medieval, influida por Dios hasta límites inimaginables, algo que escapa a nuestra mentalidad: "Europa se va a enfrentar dentro de nada a algo que no ha conocido en la historia de la Humanidad, un mundo en el que Dios no tiene influencia o directamente no existe". Representaciones que nos llevan a imaginar situaciones que no eran tales, por ejemplo, en los mercados, donde "había bullicio, música, juglares y mucho colorido".

Hay que decir a los jóvenes urbanitas que sus antepasados no eran reyes, y que esa gente merece respeto

El reflejo del pueblo llano en el medievo es extrapolable hasta nuestros propios días. "Hay que decirle a los jóvenes urbanitas que sus antepasados no eran nobles ni reyes, y que la gente que trabaja las tierras, cultiva los alimentos y cuida los territorios merece un respeto", señala. Un respeto, dice, para gentes como las descritas en su novela, que fueron a zonas peligrosas y fronterizas en busca de la libertad: "Pese al riesgo, en esas fronteras los reyes daban tierras que trabajar y legar a los hijos; fueros, que hacían de derechos; y en última instancia, dignidad. Esos campesinos no querían ser más que los nobles, pero tampoco menos. Creo que eso sigue impreso en el conjunto del pueblo". Una temática, la del campo, que toca de cerca a 'Chani', en este caso por sus orígenes, como "descendiente de labradores que emigraron en los 60", lo que le dota de "una particular sensibilidad por el tema".

El orgullo y la reivindicación de esos orígenes subyace a lo largo y ancho de las páginas. "En realidad, es el orgullo que todo hijo de esos campos y esas tierras de España tenemos de lo nuestro. Pero no es como si nos perteneciera, sino todo lo contrario. Nosotros pertenecemos a la tierra", concluye. Un "patriotismo cultural" que no solo debemos cuidar, según el escritor, sino que debemos llevar más allá, pues "si borramos nuestra historia, borramos nuestro ser". Una historia "con sombras, como todas", pero que no deben ser motivo de vergüenza o desprecio.

Antonio Pérez Henares siente que con la novela, de algún modo, ha saldado una deuda con su pasado, pretendiendo dejar un legado al futuro: "Que los jóvenes sepan que sus antepasados eran los verdaderos héroes, aunque su nombre no aparezca en los libros".