De la mano de Paco Mir en la dirección, llega al festival Delicias Clásicas en el Teatro de las Esquinas este viernes (20.00horas)una particular versión de 'El perro del hortelano', de Lope de Vega.

La función, de Vania Producciones, entra de pleno dentro del género de teatro dentro de teatro. Dos técnicos sin escenografía y sin vestuario se comprometen a representar una función acompañados por dos actrices que acaban de conocer. Todo un reto.

Es una obra palatina de enredo en la que una condesa, viendo que una de sus criadas se ha enamorado de su secretario, tiene un ataque de celos y, olvidándose de la diferencia de clases, se encapricha de su sirviente a pesar de que su honor de condesa pueda quedar mancillado. Los pretendientes de la Condesa, alarmados por los acontecimientos, contratan a un matador para librarse del sirviente, pero a última hora, una argucia convierte al secretario en el hijo perdido de un Conde, por lo que la boda entre la Condesa y su sirviente pone un final feliz a la comedia.

Al mismo tiempo, y sin perder la comicidad del original, y contribuyendo a explicar con toda claridad los enredos de Diana y Teodoro, la función desarrolla una sátira amable sobre el mundo de las compañías en gira protagonizada por dos técnicos inasequibles al desaliento y empeñados en llevar a sus últimas consecuencias la máxima 'The show must go on'.

Intérpretes de altura

Moncho Sánchez-Diezma, Paqui Montoya, Manolo Monteagudo y Amparo Marín son los protagonistas de esta obra cuya composición musical ha corrido a cargo de Juan Francisco Padilla.

Las entradas para este espectáculo se pueden adquirir en la web del teatro al precio de 14 euros anticipada mientras que en taquilla costarán 18 euros. Además, los menores de edad pagan 14 euros y las entradas se pueden adquirir a ese mismo precio si se comprar cinco o más.

Delicias Clásicas que este viernes llega a su fin es un relevante y ambicioso festival. Esta segunda edición ha tenido a la comedia como eje de la programación y una revisión de los clásicos desde esa perspectiva. «Dos ingredientes que sin duda harán aún más apetecible las propuestas que hemos elaborado y que ponemos sobre la mesa, o mejor dicho, sobre el escenario, para ser degustadas con deleite por el más amplio y heterogéneo abanico de comensales posible, veraneantes urbanos ávidos de sin otra pretensión, pasar un buen rato y disfrutar del ocio cultural que la ciudad les ofrece y además a un precio por cabeza razonable y por tanto totalmente asequible», aseguraba la organización.