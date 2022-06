Marcel Tomàs (actúa en el Teatro de las Esquinas): "Shakespeare era un psicópata importante, el Tarantino del XVI"

«Con mucho respeto y con sinvergonzonería total». De esa manera, confiesa el 'clown' Marcel Tomàs que se han acercado a la figura de Shakespeare para crear su espectáculo cómico 'Un tal Shakespeare' que levanta el telón de la segunda edición del festival Delicias clásicas en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Se trata de un espectáculo de humor inspirado en los grandes personajes de las obras del dramaturgo inglés pasando por el filtro humorístico del artista catalán, algo que da lugar a una «gamberrada muy divertida».

«Hemos hecho que los actores secundarios sean los protagonistas ya que los principales no llegan en un espectáculo realizado a base de clown y de mucha complicidad con el público», razona Tomàs, que va más allá: «Queríamos sacarle el pomporrio y todo el peso dramático que tiene Shakespeare». Dicho de otra manera, entroncar directamente con el teatro popular, «rompemos la cuarta pared y lo que queremos es jugar. Por ejemplo, explicamos que si Julieta hoy fuera a suicidarse llamaría al 112 y un psicólogo argentino le convencería de que no lo hiciera…». Un vuelco a la historia que, sin embargo, se basa en la idea de que «todo cambia pero en el fondo no cambia tanto».

La obra en la que Tomàs comparte escenario con Toni Escribano y que codirige junto a Susana Lloret con una coproducción de Cascai Teatro trata sobre todo de implicar al espectador cambiando de una manera desternillante lo que pasa en los libros del dramaturgo.

Reír o no reír

A lo largo del espectáculo que tras tres años sigue cosechando aplausos allá donde va, se puede ver a Hamlet («ahí transformamos el ser o no ser en reír o no reír»), a Enrique V, al Rey Lear, a Otello… «Hacemos teatro de objetos y hasta cantamos y bailamos», desgrana un Marcel Tomàs que a la hora de definir la producción lo tiene claro, «sorprendente. La gente tiene ganas de desconectar y de reír un poco y este es un espectáculo necesario para ello». Y es que reivindica, no sin cierta sorna, el 'clown' que «la risa tendría que estar recetada por la Seguridad Social, es una terapia. La gente sale transformada cuando acaba la función y eso hace mucha falta hoy en día».

'Un tal Shakespeare' llega este martes (20.00 horas) a un festival que pretende dar otra visión de las grandes obras del teatro: «Hay que desterrar ese concepto que se tiene del clásico de algo pesado e intelectual, antes también sabían reírse de ellos mismos. Y te digo una cosa, la gente está harta de tanto Netflix y plataformas audiovisuales, quieren directo en vena», afirma Marcel Tomàs.

En la promoción del espectáculo, Cascai Teatre y Marcel Tomàs no dudan en ser muy directos: Si eres un personaje de Shakespeare, mil maneras de morir tendrás, dicen. «En las 48 obras que escribió Shakespeare hay 80 maneras diferentes de morir que incluyen la decapitación», señala Tomàs antes de proseguir con contundencia: «Era el Tarantino del siglo XVI, un hombre muy heavy que se ve que tenía muchas ganas de asesinar, un psicópata importante», bromea el artista, que resalta su posterior capacidad para tratar todo con mucha sensibilidad.

"'Sois cojonudos!"

Marcel Tomàs llega a la capital aragonesa donde ya ha actuado en más ocasiones de la que guarda muy bien recuerdo: «Hemos conectado siempre muy bien, hay un público muy cachondo y abierto. ¡Sois cojonudos!», concluye el 'clown' que ya estuvo en el Teatro del Mercado y en el Teatro Bicho, «gente con la que guardo una gran relación».

Las entradas para 'Un tal Shakespeare' se pueden comprar en la web del Teatro de las Esquinas y en las taquillas antes de la representación. Las mismas tienen un precio de 18 euros aunque a partir de cada cinco entradas, cada una de ellas costará 14 euros, mismo precio para menores de 18 años.