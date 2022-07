La jornada del sábado del nuevo Festival Internacional de Benicàssim ha ofrecido de nuevo un lleno total de público que pese a las altas temperaturas se ha dejado llevar para ser "súper libres" tal y como les ha recomendado Zahara tras ofrecer uno de los mejores shows inspirados en las raves europeas.

Con unos horarios que ofrecían cierto desconcierto, como el hecho de solapar totalmente a Zahara con Carolina Durante, los pinchadiscos han ido rellenando los huecos para ofrecer un espacio de baile hedonista sin complejos. Al fin y al cabo la mayoría de público era valenciano, y si de algo sabe le gente de la Comunitat es bailar al ritmo de la electrónica.

Pero antes de que cayera la noche y la música de baile se hiciera la dueña el recinto, se ha tenido hueco para tres bandas muy admiradas del indie-pop nacional como Mishima, Carolina Durante y Zahara.

Con la presentación de los temas de 'Puta' y 'Reputa' -sus dos últimos trabajos- la cantante de Úbeda (Jaén) se ha mostrado infalible, salvaje y visceral para no solo ofrecer un espectáculo enérgico sino para -también- pedir al público que se dejara llevar para ser "súper libres" y a "bailar o no, gritar o no" y a "hacer lo que quieras pero desde la honestidad y el amor".

La cancelación de la actuación de Mando Diao -que debían abrir el escenario principal- ha dejado un poco desangeladas las primeras horas de la tarde pese a lo cual el público ha vuelto a responder con una fluencia masiva que ya a las 23.00 horas abarrotaba el recinto con montones de gente en cualquier lado.

Si Zahara conseguía un gran lleno en uno de los dos escenarios principales, en el otro, exactamente a la misma hora, Carolina Durante conseguía una entrada de gente o más. Un solapamiento que ha incomodado a mucha gente que tenia en las dos formaciones españolas en la lista de sus grupos indispensables para ver.

La lista de nombre del indie-pop nacional se ha completado con la apuesta segura de Love of Lesbian. Los veteranos barceloneses han abarrotado el escenario principal con miles de fans y un sonido tan resolutivo como siempre. Tampoco cabía un alfiler en la fiesta de Mis Caffeina que tocaba poco antes de la banda de la ciudad condal.

Un lleno el de Love of Lesbian mucho más abultado que el que ha conseguido el rapero estadounidense Tyga, conquistando a todo el púbico británico que ha acudido al FIB -este año por primera vez en una gran minoría frente al público español-. Un show en el que el californiano se ha dejado querer por el púbico con varias incursiones al foso para acercarse a sus fans y en el que también ha subido a las tablas a un buen número de mujeres del público para que bailaran el galardonado tema 'Bobak Yellow' de la rapera Cardi B.

Ha sido de los pocos alientes de la noche para el público británico que permanecía casi ausente hasta la actuación del rapero y que ya deben saberse de memoria el 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini al que recurren la mayoría de DJs para enloquecer al público.

Rigoberta Bandini

La noche guarda todavía el plato fuerte de Justice y Boys Noize para hacer de la madrugada y del escenario principal una gran pista de baile para aquellos que todavía no se resientan después de tres días de festival, de playa de un calor sofocante y de la multitud de personas que lo inunda todo fuera y dentro del recinto.

La jornada del domingo tendrá todavía muchos otros nombres para cerrar esta nueva edición del FIB, la primera tras la compra de The Music Republic y tras la pandemia, y que culminará cuatro días festivos con La Habitación Roja, Nathy Peluso, La M.O.D.A., o Kasabian.