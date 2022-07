Un escueto comunicado de la organización acaba de anunciar que el Benás Festival que se iba a celebrar el 29 y 30 de julio con Ixo Rai! e Izal como cabezas de cartel finalmente no se celebrará. ¿El motivo? "Debido a complicaciones técnicas debidas a la ausencia de infraestructuras en el mercado causadas por la falta de stock, y que son necesarias para la producción del festival", es lo que señala el comunicado que ha pillado por sorpresa a casi todo el mundo.

En el mismo comunicado se explicar que "el importe de las entradas será devuelto a los compradores de manera automática por la ticketera" y no se olvida de acordarse de los que iban a hacer posible la celebración de la cita: "De esta manera queremos dar las gracias a las bandas por toda su comprensión y en especial al público que había confiado en este evento y al que tantas ganas teníamos de ver. Además, no podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer el enorme apoyo que el Ayuntamiento de Benasque nos ha brindado durante todo este tiempo. Aunque finalmente esta edición no se pueda llevar a cabo, su esfuerzo y apoyo han sido de un valor incalculable".

Así las cosas, el Benás Festival vuelve a tener que cancelar su celebración después de que en 2021 se llegar a programar en dos fechas distintas por el covid hasta que finalmente no pudo llevarse a cabo.