La previa del Casademont-Manresa: nueva oportunidad en casa

La temporada regular se acerca a su fin y el Casademont Zaragoza juega su penúltimo partido en casa con un único objetivo, la victoria. No solo por llegar a las famosas doce, que pueden no ser necesarias para sellar la salvación, sino sobre todo por sí mismo, por un poco de orgullo, por empezar a despedirse de su afición con el mejor sabor de boca posible. No lo va a tener fácil porque recibe este domingo a un Baxi Manresa (12.30 horas) en plena pelea por entrar en un playoff más caro que nunca.

La temporada ha estado llena de dificultades, obstáculos y percances, es cierto, pero no es menos cierto que la segunda vuelta, cuando ya ha habido muchos menos, está resultando, cuando menos, decepcionante. Solo tres victorias en catorce partidos, muchas derrotas y demasiadas muy feas, con excesivos puntos recibidos. Y un equipo que no termina de enganchar a la grada, que transmite muy poco. Aún está a tiempo de dar otra imagen, de acabar de otra manera, de dar motivos a la gente para que vuelva a ilusionarse.

Porfirio Fisac podrá contar, de nuevo, con todos sus jugadores, por lo que tendrá que dejar a un extracomunitario fuera de la convocatoria. Pedro Martínez también tiene a toda su plantilla a su disposición, por lo que deberá hacer un descarte para el partido. El conjunto catalán viene de ganar al Valencia Basket y estará acompañado por un buen número de seguidores, se espera a más de 200.

El equipo que dirige Pedro Martínez vuelve a ser una de las sorpresas de la temporada, si es que sigue siendo sorpresa que el técnico barcelonés saque el máximo rendimiento a sus plantillas. El Baxi Manresa es el quinto equipo que más puntos anota en la ACB (84,77), el que más rebotes captura (38,9), el cuarto en asistencias (18,16), el tercero en tapones (3,48), el cuarto en triples (10). Esto último suele ser un problema gordo para el Casademont Zaragoza, al que todos sus rivales castigan en exceso desde el 6,75.

En definitiva, suma muchas cosas bien hechas para llevar 18 triunfos en las 31 jornadas disputadas y estar peleando por un playoff que otras temporadas tendría ya en el bolsillo. En el apartado individual Robinson y Badio casi empatan como máximos anotadores con 14,5 y 14,3 puntos de media, respectivamente, mientras que el primero destaca con sus 5,5 rebotes por partido que le llevan a ser el mejor valorado del equipo con 15,8 créditos de promedio.