Aida Tarrío (Tanxugueiras): "Entendemos que tenemos un altavoz para compartir nuestros valores, y debemos aprovecharlo"

Tanxugueiras actúa este jueves en el Pirineos Sur, en una jornada en la que también participará Macaco. El concierto, que dará comienzo en el Auditorio Natural de Lanuza a partir de las 21.00 horas, es uno de los más esperados del festival. Aida Tarrío, una de las integrantes del grupo junto a las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro, nos cuenta las impresiones y novedades de una banda en continuo auge desde su participación en el último Benidorm Fest.

Llegan a Pirineos Sur en un momento musical muy bueno.

Estamos a tope con la gira y tenemos muchísimas ganas de llegar a Pirineos Sur. Desde que empezamos llevamos pensando en ese escenario, todo el mundo nos dice que es increíble tocar allí, y tenemos muchísimas ganas de pisarlo y que la música resuene en ese lago tan bonito.

Repiten en Aragón, ya que en mayo estuvieron en las Noches del Ebro. ¿Qué esperan encontrarse esta vez?

Esperamos ver parte de ese público que estuvo y le encantó, y gente nueva que venga a vernos en directo y a compartir nuestra música. Sobre todo, que sea una noche increíble.

Para ese concierto, el vestuario corrió a cargo de la diseñadora zaragozana Irene Marqueta. ¿Siguen trabajando juntas?

No sé si esta vez repetiremos, porque somos mucho de decidir en el momento. Pero si no es en Pirineos Sur, repetiremos seguro porque nos encanta trabajar con gente joven que está empezando como nosotras. Si no es en esta ocasión, repetiremos seguro.

"Desde que empezamos la gira llevamos pensando en Pirineos Sur, todo el mundo nos dice que es increíble tocar allí"

Su música nace de los sonidos típicos gallegos, pero la llevan a sonidos más modernos. ¿Cómo les gusta definirse?

No nos gusta definirnos ni ponernos etiquetas. Bebemos de la música tradicional, de raíz. Esa es nuestra base. Pero no nos ponemos etiquetas ni nos encasillamos en nada.

Tras varios años haciendo un gran trabajo, el 'boom' llega con su participación en el Benidorm Fest. ¿Qué tal han llevado ese proceso?

Fue muy intenso, es difícil de asimilar. Hay muchas cosas nuevas que tienes que aprender, sobre todo la exposición pública, pero poco a poco nos fuimos haciendo a ello y estamos súper contentas de todo lo que nos está pasando. Estamos aprendiendo de este mundo.

¿Siempre tuvieron claro que querían expresar su mensaje en gallego?

Claro. Para empezar, hacemos música tradicional, por lo que no tendría sentido cantarla en otro idioma que no fuera el 'galego'. Nosotras queremos que nuestra lengua no muera, ya que por desgracia está desapareciendo. Y si tenemos ese poder de seguir transmitiéndola y de hacer música y cultura con nuestras raíces, lo vamos a seguir haciendo, por lo menos hasta que Tanxugueiras acabe.

¿Creen que el tema lingüístico pudo perjudicar su candidatura a Eurovisión?

No lo sabemos. Lo que sabemos es que estuvimos ahí, pusimos el 'galego' en una plataforma como es la televisión, mucha gente nos escuchó. Alguna no había escuchado nunca música en nuestra lengua, y a raíz de eso la comenzó a buscar. Para nosotras, eso ya es un premio.

"Hacemos música tradicional, por lo que no tendría sentido cantarla en otro idioma que no fuera el 'galego'"

¿Y qué opinan de los que dicen que las lenguas minoritarias ponen en riesgo otras cuestiones políticas?

Le diría a esa gente que abriera miras. Las lenguas siempre suman, no muerden, y cuantas más sepamos, mejores seremos culturalmente. Nosotras seguimos luchando por nuestra lengua, por nuestra cultura, e intentamos transmitirla a la gente. La música es un idioma universal, da igual en que lengua la cantes. Nosotras escuchamos música en inglés, sin entender papa de lo que dicen, y sentimos la música y las emociones de los artistas igual. Así queremos que sea con la nuestra.

Además, en ningún caso excluyen el castellano. Por ejemplo, en uno de sus últimos temas, 'Averno', Rayden canta su parte en castellano.

Obviamente. Como te digo, escogemos el 'galego' porque es nuestra lengua materna y porque cantamos música tradicional. Si en algún momento queremos cantar un tema tradicional de Castilla y León, cantaremos en castellano y no tenemos ningún problema. También lo utilizamos en 'Cambia todo', con Muerdo, y encantadas.

Los temas de Tanxugueiras siempre tocan temas muy sociales, como el empoderamiento de la mujer. ¿Dónde nace ese compromiso social?

Entendemos que tenemos un altavoz con el que compartir nuestros valores, y debemos aprovecharlo. Estamos sobre un escenario, y se nos va a escuchar. A día de hoy, nos apetece mucho hablar de temas de los que ojalá no se tuviera que hablar. Siempre decimos que si hablamos del machismo o del racismo, es porque por desgracia hay que seguir luchando para que eso cambie. Hay mucho camino por hacer, pero nosotras tenemos un altavoz y si podemos luchar contra esas cosas lo seguiremos haciendo. También nos gusta el arte por el arte, y si llega el momento de cantar sobre qué bonito es el cielo lo haremos. Pero en este momento estamos en un punto más reivindicativo.

También es buena forma de reivindicar la lengua el cantar sobre cualquier tema en gallego. Al final, es su lengua materna.

Claro, para nosotras utilizar el 'galego' es algo súper natural. En 'galego' se expresa el amor, el odio... todo tipo de sentimientos. No la utilizamos simplemente para reivindicar la propia lengua, que también, ya que al hablar con naturalidad en 'galego' ya se está reivindicando.

"Si hablamos del machismo o del racismo, es porque por desgracia hay que seguir luchando para que eso cambie"

Otra de las claves de su éxito son sus espectáculos sonoros y visuales sobre el escenario.

Intentamos que sea un directo muy empoderado, con muchas cosas que ver. Tenemos el poder de llevar nuestra danza tradicional a otros sitios y que la gente la vea, entonces también la quisimos incluir en el directo, como las panderetas u otros instrumentos tradicionales como la lata de pimentón, que la gente se queda en shock al verla como un instrumento. Nos encanta enseñar todo eso y que la gente lo vea.

¿Cuáles han sido sus referentes musicales, más allá de la música tradicional?

Nosotras escuchamos todo tipo de música, y tenemos referentes de todo tipo de estilos musicales. En mi casa siempre se ha escuchado Queen y mucho rock, pero también pop. De todos los estilos, aunque es verdad que desde pequeñas escuchábamos música tradicional. Leilía es un grupo de mujeres gallegas que pusieron la pandereta encima de los escenarios y las escuchamos desde pequeñas. O Mercedes Peón. Muchísima música de Galicia. Somos uno de los grupos que estamos intentando poner nuestra música encima de los escenarios, pero hace muchísimos años que hay gente que está haciendo su trabajo y las tenemos como referentes. Actualmente, escuchamos mucho la radio, en Spotify hacemos listas aleatorias... No nos cerramos a ningún estilo.

El próximo día 29 (de julio) se estrena su nuevo álbum, 'Diluvio'. ¿Adelantarán algo en el Pirineos Sur?

Sí, en el directo ya se pueden escuchar los temas que van a salir en el disco. Animo a todo el mundo a que venga a los conciertos a escucharlos en primicia. Si no, que los escuchen en el disco cuando salga, los aprendan y vengan a cantarlos con nosotras.

¿Qué se va a encontrar ese público del festival en estos nuevos temas?

Se van a encontrar mucha tradición, mucho respeto por lo nuestro, mucho poderío, mucho baile, y, sobre todo, mucha alegría y muchas ganas de compartir nuestra música con ellos.