Hasta el momento, habían surgido pequeños destellos, muchas influencias y el espíritu sobrevoló el pantano de Lanuza durante varias ocasiones; pero hasta la noche del viernes no había sonado con fuerza el flamenco y la música africana, dos de las músicas más representativas de los casi 30 años de Pirineos Sur. Y fueron dos ilustres dúos, renovadores ambos en su correspondiente género, los que firmaron una jornada memorable: Amadou & Mariam y Fuel Fandango. Y lo fue en buena parte por la colaboración que surgió sobre el escenario con la canción que compusieron juntos el año pasado, 'Ruido'. Sin duda, este se convirtió en uno de los momentos más especiales e irrepetibles del festival.

Amadou & Mariam son unos viejos conocidos de Pirineos Sur, unos ilustres embajadores de lo mejor de la música africana en general, y en concreto de la música de Mali. Han pasado 10 años desde su última visita en 2012 (las anteriores fueron en 2008 y 2000), pero su leyenda y relevancia nunca han dejado de crecer, ya sea con sus colaboraciones con Damon Albarn (Blur, Gorillaz), TV On The Radio, Santigold o Coldplay.

En directo siguen siendo fieles a sí mismos. Ellos son los que dejan huella en otros artistas y siguen escarbando en sus raíces, pero no renuncian a su más rabioso presente, arrancando con 'Ta promosse' y 'C’est chaud', de su último disco, intercalando 'Batoma', de su trabajo del 98 'Sou ni tile'. Sin ninguna prisa, pero con el buen hacer que bien conocemos en este festival, fueron elevando la intensidad con las soberbias 'Masiteladi' y 'Dogon'. Amadou & Mariam son los primeros en reconocer que su música es una mezcla del blues clásico (fueron destacados los solos de guitarra) con los ritmos del continente africano, pero en sus manos, tras décadas de carrera sigue resultando excitante, trepidante y actual.

Con la maravillosa y ensoñadora 'Sabali' encararon una fantástica recta final. Primero fue 'África', fiel a su nombre; y con la infalible 'La realité' pusieron al anfiteatro a bailar con su irresistible ritmo funky, casi disco. 'Dimanche' fue la despedida del querido dúo, que volvió a confirmar porqué sigue siendo una de las propuestas que con más cariño se recibe en Pirineos Sur.

Por su parte, Fuel Fandango llevan años llevando a muy buen puerto su personal fusión de flamenco, electrónica y rock. Poco a poco, desde aquel lejano primer álbum homónimo de 2011, han ido puliendo su personalidad hasta alcanzar con 'Origen' ya su propio estilo. 'Burning' sirvió para arrancar con energía el show, aunque fue 'Ruido', junto con Amadou & Mariam, cuando surgió la magia para poner en dirección un concierto que iba a ser memorable. Fue un momento muy especial ya que por primera vez interpretaban juntos sobre un escenario esta canción que surgió durante la pandemia, y que grabaron unos desde Mali y otros desde España.

El dúo ha ido dejando atrás un poco su faceta más flamenca para, quizá, centrarse más en ritmos electrónicos que beben de lo mejor de los 90: 'Treces lunas', 'Silencio', 'Not true'... Nita continúa siendo una cantante que se come el escenario con su mera presencia (que aún se acentuó más con su espectacular vestimenta y peineta de palma) y casi se le quedaron pequeñas las tablas flotantes. Alejandro Acosta, aferrado a su bajo, pero siempre expectante de lo que ocurre tanto en escenario como entre el público. No hay duda de que ambos han encontrado la fórmula del éxito que les está llevando a lo más alto.

La potencia del bombo y las revoluciones fueron subiendo gradualmente (gracias en parte a esa doble batería que llevaron todo el show), para llevar a Lanuza al éxtasis colectivo, con un Acosta, en solitario, entregado a los controles. Ya toda la banda junta siguió con esa tendencia electrohouse hasta llegar a ese guiño propio con 'Shiny soul', uno de sus primeros éxitos cuando aún cantaban en inglés. Guardaron para los bises las esperadas 'Huracán de flores' y 'Salvaje'. Aplausos, vítores… y el grupo completo al pantano para alegría de sus fans.

Un fin de semana de tradición y nuevos sonidos

La música no para este ecléctico fin de semana. Este sábado será el turno de uno de los conciertos más esperados del festival: Crystal Fighters, que regresarán al mismo escenario en el que se les vio arrasar en el 2017; y Tu Otra Bonita, que tendrán una inmejorable oportunidad para demostrar por qué es uno de los mejores exponentes del mestizaje indie. Cerrarán el intenso fin de semana el grupo zaragozano b vocal.

Además, todos los días se contará con sesión de Simon Zico Dj después de los conciertos y hasta las 4.00 horas, cuya entrada puede adquirirse a parte en taquilla, siempre y cuando el aforo lo permita.

Este sábado 23 continuará operativo el servicio de autobuses de Formigal a Sallent. Será una ruta circular que funcionará desde las 17.30 a las 21.30 horas y de 02.00 a 04.00 horas. Las paradas son el Parking de Sextas (Formigal) y en Sallent se ha ubicado junto al escenario y el mercado, al final de la carretera de Lanuza. Además, el parking de Sextas de Formigal se ha habilitado como alternativa a los aparcamientos en Sallent y Lanuza, que estarán limitados.

Las entradas para los conciertos siguen disponibles en la web del festival pirineos-sur.es y en SeeTickets. Los precios en general varían por día entre los 15 y los 32 euros (más gastos de distribución), con posibilidad de comprar abonos para algunos fines de semana (70 euros más distribución, pero no incluye a b vocal). En todos los casos, los menores de hasta ocho años tienen acceso gratuito, con un máximo de un menor por adulto.