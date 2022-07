Un álbum ilustrado con sello aragonés recorre el Castillo de Loarre

Sandra Araguás ha publicado, junto al dibujante zaragozano David Guirao, su nuevo álbum ilustrado: 'El caballero de Loarre' (Sin Cabeza). Una idea original de la autora oscense, quien ha creado una aventura que recorre el Castillo de Loarre y se sumerge en la caballería típica de la Edad Media.

La escritora oscense afirma que tenía el objetivo de publicar este cuento desde hace tiempo, ya que la fortaleza es un lugar "muy especial" para ella, pues estuvo trabajando varios años como guía: "Quería hacer algo sobre el castillo, y en invierno se me ocurrió una idea y enseguida hablé con David (Guirao)". En ese sentido, un cúmulo de circunstancias llevaron a poder desarrollar el proyecto rápidamente, ya que Guirao, uno de los ilustradores más reconocidos de Aragón, "estaba disponible y pudo dedicarse en exclusiva a él", señala la autora.

La elección del ilustrador zaragozano tampoco fue casual: "La filosofía de nuestra editorial es que todo lo que se pueda se quede en el territorio, desde la ilustración hasta la imprenta". Cabe recordar que la editorial Sin Cabeza fue fundada por la propia Araguás hace varios años, en los que ha publicado 21 obras propias -esta última inclusive- con multitud de ilustraciones, aragonesas en su gran mayoría.

Un trabajo de dos

En cuanto a sus trabajos, la oscense reconoce que las ilustraciones son un elemento clave, al mismo nivel que sus letras: "A veces puede haber tensiones que son normales, pero al ver el trabajo final, te das cuenta que la ilustración cuenta cosas por sí sola y se pueden suprimir algunas partes del texto. Hay que ser generosos, es un trabajo de dos. En ese sentido, trabajar con David (Guirao) es una maravilla".

'El caballero de Loarre', dice su autora, "es un recorrido por el castillo a través de Pedro, el escudero del rey", quien, tras la desaparición de la espada del monarca, "vive una aventura en la que se incluye una sorpresa final y varios guiños a la caballería, un tema muy demandado por los niños". Araguás espera que, además de entretener, el libro sirva para que el público familiarizado con el castillo "lo pueda reconocer", y para que quien no lo esté, "le pique la curiosidad y se anime a conocerlo".

Sin Cabeza, un proyecto sostenible

Asimismo, la editorial Sin Cabeza es ya, tras varios años en liza, una realidad en la literatura aragonesa. Todos los textos que Sandra Araguás publica son editados por ellos mismos, lo que ofrece un abanico de posibilidades aún mayor si cabe. Un buen ejemplo es su firme apuesta por la sostenibilidad y el medioambiente. "No nos gusta mandar los trabajos a otros países a que los impriman, teniendo imprentas en Aragón que además son buenísimas. Antes trabajábamos con una de Barbastro, y ahora con otra de Huesca, y la verdad es que la calidad prima y el lector lo agradece", asegura la autora.

Sin Cabeza surgió de un rechazo, de saber convertir una adversidad en una oportunidad. "Todo empezó en 2008, cuando por la crisis varias editoriales no se decidían a publicar una de mis obras", cuenta la autora. La puntilla llegó cuando una gran editorial rechazó publicarla por "políticamente incorrecta": "El libro era 'Mi madre es una bruja', y reflejaba a la protagonista con pelos en las piernas y alguno en la barbilla. Nos dijeron que era bueno y las ilustraciones también, pero no se podía publicar". Fue entonces cuando se lanzaron a fundar su propia editorial, y 'Mi madre es una bruja' se convirtió en la primera obra editada por Sin Cabeza. Una apuesta que a la larga les ha terminado dando la razón, empezando por ese primer texto, con más de 9.000 libros vendidos hasta la fecha.

'Feedback' en redes sociales

Una de las cosas que más atrae a la escritora aragonesa es la retroalimentación en ferias y encuentros con los más pequeños. Algo que han podido recuperar tras la pandemia y que le llena "de orgullo". "Ver a los niños pedir nuestros cuentos es maravilloso, incluso alguna profesora nos dice que los usa para preparar sus oposiciones", señala.

Sin embargo, ese 'feedback' no es exclusivamente presencial. Araguás cuenta con un blog personal (sandraraguas.blogspot.com) en el que narra algunas de sus experiencias profesionales y publica otros tantos relatos cortos: "En el blog se oyen las voces de las abuelas y abuelos que ya no pueden contarlos". Unos cuentos tradicionales que, asegura, "no son exclusivos del público masculino". "La Edad Media nos atrae a todos", concluye.