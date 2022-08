Josetxu Obregón (violonchelista que actúa en el Festival en el Camino de Santiago): "Intento que mi disco sea muy cercano a todos los públicos"

El violonchelo de Josetxu Obregón sonará en el Festival Internacional en el Camino de Santiago en los próximos días. Concretamente, el prodigioso músico bilbaíno actuará junto a su formación, La Ritirata, el 3 de agosto en la iglesia de San Martín de Hecho; mientras que hará lo propio en solitario el día 8 en la iglesia parroquial de Castiello de Jaca.

Ambas modalidades de actuación responden a la trayectoria que, tras la pandemia, ha tomado el violonchelista, quien recientemente ha publicado su primer disco en solitario, 'CelloEvolution'. "Son programas bastante diferentes", explica Obregón, "el que haremos en Hecho fue premiado con el Sello FestClásica, que cada año elige un programa de música antigua para hacer esta gira enorme, de 15 conciertos". La gira, 'Festeggiando Mancini', es una coproducción entre el festival y la propia formación, quien se encarga de presentarla en exclusiva en los festivales a los que asiste.

El bilbaíno se encuentra ante el que posiblemente es el mejor momento musical de su vida. Sin embargo, es precavido y no se lanza a reivindicarlo: "Es difícil de saber si es el mejor, aunque ahora hago las cosas más serias que cuando era joven. Pero me cuesta saber si es mejor o peor, prefiero pensarlo como un crecimiento constante". Lo cierto es que, con 'CelloEvolution', Obregón ha llevado a término un objetivo que le "rondaba la cabeza desde hacía tiempo", pero que por una u otra razón nunca lograba ejecutarlo. En ese sentido, supo sacar el "punto positivo" a lo que estaba siendo un "desastre" para su formación a causa de la pandemia. "Había tocado muchas veces solo en un concierto, pero nunca había hecho un disco. La prioridad siempre era La Ritirata, y al ver lo difícil que era sacar cosas por la situación, me animé a hacerlo", cuenta.

Un cambio "no traumático"

Un cambio que, en cualquier caso, no le ha dado ningún tipo de vértigo, pese a que el violonchelo, como él mismo reconoce, "no es el instrumento más común para los solos". "En ese aspecto, no ha sido tan traumático, más bien al revés. Si acaso, lo delicado ha sido la idea, el concepto", asegura Obregón, y añade que "siempre había visto las suites de Bach como una entidad, por lo que esta aproximación, en la que las alterno junto a movimientos de música anterior, daba un poco más de respeto y había que meditarla muy bien".

La gran "obsesión" del violonchelista bilbaíno era proyectar un trabajo "para todas las audiencias", algo que, dice, espera "haber conseguido": "Intento que sea una cosa muy cercana a todos los públicos. De hecho, suelo explicar antes en qué consiste, las diferencias del chelo barroco con el actual... Y creo que está funcionando muy bien". Una sensación que confirman los datos que han venido llegando desde los informes que le ha proporcionado la distribuidora y algunas plataformas como Spotify, que resaltan su "tirón" ante la audiencia. "Puedo acercarme a públicos que no sean chelistas o melómanos", concluye.

En cuanto a la salud de su formación, La Ritirata, que el próximo 2023 hará 15 años sobre los escenarios, Obregón señala que "no nos podemos quejar, porque recuperamos muy pronto", aunque sí admite que esos meses parados hace dos años fueron "horrorosos". Con todo, señala que en España "hemos tenido suerte" en comparación con otros países como Alemania, donde hay conciertos y festivales que nunca llegaron a reprogramarse.

Diferentes escenarios

El músico vasco asegura estar "encantado" de llegar a escenarios como los que le ofrece el Festival del Camino de Santiago. Pese a haber tocado para escenarios tan abrumadores en ciudades como Nueva York, Londres, Tokio, Barcelona o Madrid, el chelista subraya que en ese sentido, sí ha cambiado su "forma de ver las cosas": "Cuando eres más joven, lo guay es estar todo el día en el avión, ir a Nueva York... Pero ahora, todo lo que sea kilómetro cero y estar cerca, lo valoro mucho". Además, Obregón reconoce estar "muy feliz" ante la acogida de ambos conciertos por parte del público, pues su principal "interés" es que el público "los disfrute".

Pese a estar sumergido en plena gira, el músico reconoce que su trabajo "es una rueda que nunca para". "Hay varios programas a la vez funcionando. El año que viene cumpliremos 15 años con La Ritirata y estamos preparando algunas cosas para celebrarlo", anuncia Obregón. Pero, antes de todo eso, los espectadores de Hecho y Castiello de Jaca podrán disfrutar de la calidad del que sin duda es uno de los violonchelistas más virtuosos de la actualidad.