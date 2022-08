El Rock and Blues Café lanza un nuevo ciclo para disfrutar de la música en directo de otra forma, en Petit Comité. Artistas de gran prestigio internacional que normalmente tocan en grandes espacios actuarán a partir de septiembre en un formato íntimo y exclusivo, en conciertos reducidos para 200 personas. Ya se han confirmado tres citas: Nikki Hill (1 de septiembre), MFC Chicken (5 de noviembre) y Rufus T. Firefly (11 de noviembre).

El formato de Petit Comité del Rock & Blues Zaragoza facilita que los artistas y bandas puedan abrirse y compartir con el público no solo su música, también impresiones sobre sus canciones, anécdotas o vivencias personales.

Nikki Hill estrenará el ciclo el próximo 1 de septiembre a las 21.00 horas. Llegada desde San Luis (Missouri), el suyo ha sido uno de los más rápidos ascensos que se han producido recientemente en la escena ligada a los sonidos del soul y el Rock and Blues. Inspirada en el éxito de artistas similares como Amy Winehouse o Imelda May, Nikki Hill -que creció cantando en un coro gospel de iglesia-, se ha convertido rápidamente en la nueva sensación del rock & roll y del soul más enérgico. Hill recurre a las influencias vintage femeninas del rhytm and blues como LaVern Baker, Etta James y Ruth Brown, y a algunos de sus cantantes favoritos como Otis Redding y Solomon Burke, sin olvidar a Little Richard, de quien ha aprendido la fiereza del rock and roll.

La banda británica de garaje y rock & roll MFC Chicken se acercará al público zaragozano el 5 de noviembre a las 21.00 horas. El grupo, liderado por el carismático Spencer Evoy, se formó en 2010 en una lúgubre tienda de pollo frito en Holloway Road de Londres. Con su característica voz y su saxofón, inspirado tanto por los sonidos del rock and roll del Pacific Northest (The Sonics, The Wailers) como por el clásico rhythm & blues and rock & roll de los años 50 (Little Richard, The Champs, King Curtis), la banda ha conseguido crearse una reputación a base de derrochar estilo y hacer bailar al público de toda Europa.

El 11 de noviembre actuará en la sala zaragozana (21.00 horas) Rufus T. Firefly, el grupo de rock alternativo de Aranjuez (Madrid) considerado ya de culto dentro del panorama independiente de nuestro país. La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, puede presumir de un sonido profundamente sofisticado que huye de lo evidente y construye en cada producción y directo un ambiente de magia y rock con deslices hacia una psicodelia pulcra y altamente adictiva.

Las entradas para los conciertos del ciclo Petit Comité pueden adquirirse en la web del Rock&Blues con un precio oscilante entre 18 y 20 euros. Se trata de una oportunidad única de ver en una propuesta íntima a grandes artistas que actúan normalmente en formatos orientados a un público más numeroso. Esta novedosa iniciativa reafirma la posición de Rock&Blues como la única sala de tamaño medio referencia nacional en géneros derivados del blues, el rock n’ roll, el jazz o de raíz.