Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, ambos de Teruel, abren de nuevo sus puertas como sede (su castillo y su anfiteatro respectivos) de una nueva edición, la 36, del Festival Puerta al Mediterráneo, uno de los eventos pertenecientes a los Festivales de los Castillos, una de las citas estivales más características en el panorama cultural.

Este festival reúne numerosas actuaciones (más de una docena) donde las artes del teatro, danza y el humor serán las protagonistas de esta edición. Entre varios nombres que se reparten el protagonismo de este evento, destacan Antonio Najarro, Luis Piedrahita, Gabino Diego, Miguel Ángel Berna o Los Remedios, entre otros.

Las actuaciones comenzarán este miércoles 10 de agosto en Mora de Rubielos y concluirán la semana siguiente, el domingo 21 de agosto. Todas las actuaciones serán a las 23.00 horas.

EL PROGRAMA Miércoles 10 de agosto, 23:00h. Mora de Rubielos. Antonio Najarro. 'Alento'.

Jueves 11 de agosto, 23.00h. Rubielos de Mora. Factory Producciones. 'Cancún'.

Viernes 12 de agosto, 23.00h. Mora de Rubielos. Luis Piedrahita. 'Stand-uo comedy'.

Sábado 13 de agosto, 23.00h. Rubielos de Mora. Cía Miguel Ángel Berna. 'Jota & Berna'.

Domingo 14 de agosto, 23.00h. Mora de Rubielos. Asociación Musical santa Cecilia. 'La radio de tu historia'.

Lunes 15 de agosto, 23.00h. Rubielos de Mora. La_Compañía Exlímite. 'Los Remedios'.

Martes 16 de agosto, 23.00h. Mora de Rubielos. Cía de danza Fusión Folklórica de México. 'Festifalk'.

Martes 16 de agosto, 23.00h. Rubielos de Mora. Bureo Teatro. 'Tres heridas'.

Miércoles 17 de agosto, 23.00h. Mora de Rubielos. Macho Vilar Producciones. 'El flautista de Hamelin'.

Jueves 18 de agosto, 23.00. Rubielos de Mora. Descalzos Producciones. 'La curva de la felicidad'.

Viernes 19 de agosto, 23.00h. Mora de Rubielos. La Joven. 'Para acabar con Eddy Bellegueule'.

Sábado 20 de agosto, 23.00h. Rubielos de Mora. Asociación Musical Virgen del Carmen. 'I want to be Queen'.

Domingo 21 de agosto, 23.00h. Mora de Rubielos. El Reló Producciones. 'La cuenta'.

El festival arrancará el día 10 con la Compañía Antonio Najarro y su espectáculo de danza 'Alento', con la reseña de ser, en el pasado, director del Ballet Nacional de España. También formarán parte de la programación el domingo 14 el espectáculo 'La radio de tu historia' de la Asociación Musical Santa Cecilia de Mora de Rubielos, que celebra así los 40 años de su existencia y el martes 16, la Compañía de Danza Fusión Folklórica de México brindará con su actuación gracias al 'Festifalk' de Alcalá de la Selva.

Factory Producciones abre Rubielos de Mora

Asimismo, el estreno en este festival en Rubielos de Mora será el próximo 11 de agosto con la compañía aragonesa Factory Producciones con su comedia 'Cancún', realizada y dirigida por Jordi Galcerán. El sábado 13 es el turno de otro gran aragonés, Miguel Ángel Berna que trae su 'Jota & Berna', un espectáculo intimista para celebrar sus 40 años en la danza, donde el artista se enfrenta a uno de los retos más duros de su carrera durante 80 minutos. El lunes 15 regresará el teatro, esta vez a cargo de la Compañía Exlímite y su obra 'Los Remedios', premiada con el Max 2021 a la Mejor Autoría Teatral (Fernando Delgado-Hierro) y, además, uno de los dos protagonistas. El jueves 18 será el actor Gabino Diego el que suba al escenario a presentar, con tono cómico, un cincuentón en crisis con inestabilidad personal y profesional, encabezando un reparto junto a Jesús Cisneros, Antonio Vico y Josu Ormaetxe.

Respecto al apartado local, la actuación de la compañía Bureo teatro y sus 'Tres heridas' en homenaje a Miguel Hernández, escrita y dirigida por Marcos Jiménez, director de la Muestra de Rubielos y un elenco local. Y el gran cierre del festival en la sede de Rubielos encabezado por la Asociación Musical Virgen del Carmen de Rubielos de Mora y un gran elenco de artistas que pondrán en escena 'I want to be Queen'.

Entradas para las actuaciones

Las entradas de esta edición de Puerta al Mediterráneo pueden adquirirse en las oficinas de turismo de ambas localidades, en Aragón Tickets e Ibercaja. Las entradas anticipadas tendrán un coste de 15 euros, en taquilla 18 euros, excepto Luis Piedrahita que tendrá un coste de 20 euros anticipada y 25 euros en taquilla; Festifalk 5 euros y las funciones de 'La radio de tu historia' y 'Tres heridas' 5 euros. Además, el abono para las siete funciones de Mora de Rubielos será de 75 euros, 63 euros en Rubielos de Mora por las 6 funciones y el de las 13 funciones del festival 90 euros. Los menores de 14 años tendrán un 50% de descuento.