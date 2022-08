El Festival Puerta al Mediterráneo, que dio comienzo el pasado 10 de agosto, alcanza este año su 36ª edición catalogado con el título del festival más antiguo de Aragón. De nuevo, las localidades turolenses de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora son los escenarios perfectos para disfrutar del teatro, la danza y el humor como protagonistas de este evento.

Todavía quedan cinco días por delante con cinco espectáculos para disfrutar. Por un lado, en Mora de Rubielos hoy, miércoles 17, Nacho Villar Producciones, representará su gran éxito ‘El flautista de Hamelín', una obra de teatro musical llena de misterio. A su vez, el viernes 19, La Joven presentará su muestra 'Para acabar con Eddy Bellengueule', un homenaje al fallecido dramaturgo Gerardo Vera y, por último, el domingo 21 de agosto El Reló Producciones expondrá 'La Cuenta', una historia repleta de cuentas pendientes entre amigos encabezados por Antonio Hortelano, más conocido como el personaje de Quimi en la serie Compañeros.

Además, en Rubielos de Mora mañana, el jueves 18, será Gabino Diego el que suba al escenario a presentar ‘La curva de la felicidad’, una obra con tono cómico donde interpreta a un cincuentón en crisis con problemas personales y laborales, encabezando un gran reparto junto a Jesús Cisneros, Antonio Vico y Josu Ormaetxe. Asimismo, el apartado local será protagonista dentro de la clausura del festival en la citada sede, encabezada por la Asociación Musical Virgen del Carmen de Rubielos de Mora y un gran elenco de artistas que pondrán en escena “I want to be Queen”.

Las entradas de esta edición de Puerta al Mediterráneo pueden adquirirse en las oficinas de turismo de ambas localidades, en www.aragontickets.com e Ibercaja.entradas. Las entradas anticipadas tienen un coste de 15 euros y en taquilla de 18. Pro su parte, los menores de 14 años tienen un 50% de descuento.

Turismo cultural

Tras treinta y cinco ediciones, el Festival Puerta al Mediterráneo -el más antiguo de Aragón- con sede en el Castillo de Mora de Rubielos y el Anfiteatro de Rubielos de Mora, es un elemento dinamizador del turismo cultural y un complemento artístico al resto de ofertas de gastronomía, naturaleza y patrimonio con las que se puede encontrar el turista a lo largo de esta quincena de agosto, con una programación teatral como eje principal junto a propuestas con cabezas de cartel, obras de excelencia teatral y nuevas propuestas emergentes, aunque que se deja conquistar por otras artes como la danza que este año llega de la mano de dos figuras internacionales: Antonio Najarro y Miguel Ángel Berna.

Una trayectoria y experiencia que se traslada a otros castillos de nuestra tierra con la complicidad de los pueblos que han ido acogiendo y sumándose al proyecto de los Festivales de los Castillos, recuperando los festivales en Valderrobres e Illueca y sumando nuevas fortalezas como las de Albalate del Arzobispo, San Agustín, Sádaba, La Puebla de Alfindén, Mesones de Isuela, Fraga y en esta edición Jarque de Moncayo y el castillo templario de Monzón.

AGENDA PUERTA AL MEDITERRÁNEO

Miércoles 17 de agosto, 23.00 horas. Mora de Rubielos. Nacho Vilar Producciones. El flautista de Hamelín.

Jueves 18 de agosto, 23.00 horas. Rubielos de Mora. Descalzos Producciones. La curva de la felicidad

Viernes 19 de agosto, 23.00 horas. Mora de Rubielos. La Joven. Para acabar con Eddy Bellegueule.

Sábado 20 de agosto, 23.00 horas. Rubielos de Mora. Asociación Musical Virgen del Carmen. I want to be Queen.

Domingo 21 de agosto, 23.00 horas. Mora de Rubielos. El Reló Producciones. La cuenta.

ENTRADAS

Oficinas de turismo, en www.aragontickets.com e Ibercaja.entradas. Venta en taquilla, una hora antes de los espectáculos.