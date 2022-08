La directora zaragozana Paula Ortiz concluye este miércoles en el monasterio de San Juan de la Peña el rodaje de su cuarta película: 'Teresa', un largometraje en el que la realizadora de 'La novia' (2015) se sumerge en la vida de Santa Teresa de Jesús. Ya en su etapa universitaria (estudió Filología Hispánica), Ortiz quedó deslumbrada con la poesía de Teresa de Ávila pero la aragonesa aún no había encontrado la forma de abordar su figura y su obra. Ahora lo ha conseguido agarrándose a 'La lengua en pedazos', la pieza teatral que Juan Mayorga escribió basándose en 'El libro de la Vida de Teresa de Jesús' y con la que obtuvo en 2013 el Premio Nacional de Literatura Dramática.

«Me pareció inteligentísimo el mecanismo narrativo que inventó Juan para mostrar unas caras de Teresa que nunca se habían mostrado en la ficción moderna. Al enfrentarla a su peor rival, un inquisidor, logró generar una conversación en permanente duelo que permitía transitar muchas caras de Teresa de Ávila», destaca Ortiz, que subraya que ha sido «un placer y un honor» trabajar en el guion de la película con Mayorga.

Para abordar ese combate teológico, pero también político y personal, Ortiz ha recurrido a un reparto de excepción liderado por Blanca Portillo (en la piel de Teresa) y Asier Etxeandia (en el de inquisidor). «Estoy feliz por contar con unos actores de tanto talento. Blanca está impresionante y ha logrado sostener la profundidad y esa naturaleza inabarcable de Teresa», destaca Ortiz.

Su voz al otro lado del teléfono desde Jaca desprende ilusión y emoción a partes iguales. Volver a rodar en Aragón, como ya hizo en 'La novia' (los Monegros y las Cinco Villas) y en 'De tu ventana a la mía' (Canfranc, la Garcipollera, Zaragoza...), se ha convertido casi en una obligación para ella. Pero una obligación que surge de forma natural y orgánica. «Las localizaciones a veces las elijo de forma inconsciente. Muchas de ellas forman parte de mi pasado. Como ocurre ahora con San Juan de la Peña, que tiene un vuelo simbólico muy fuerte en esta película. Es un espacio extraordinario que permite a Teresa volar», subraya Ortiz.

El rodaje en el monasterio oscense (también han grabado escenas en su entorno cercano) se ha realizado a lo largo de los últimos cinco días, ya en el tramo final de las seis semanas que ha durado todo el rodaje. Más de 100 personas han conquistado por unos días San Juan de la Peña en el primer rodaje de cine que acoge el monasterio.

Antes, Teresa se ha grabado en otros dos cenobios catalanes y en varios lugares de la localidad barcelonesa de Cardona. En todas estas localizaciones, la realizadora aragonesa ha podido recrear la vida de Santa Teresa de Jesús, la mística y escritora española nacida en 1515. «Esta película va sobre la duda y el poder de la imaginación, en cómo la potencia de la mente y las emociones traspasan a otro lugar. Bucear en esos mundos me parecía importante porque es una expresión humana a veces difícil de abordar y Teresa de Ávila sabía hacerlo con su don de la palabra», explica Paula Ortiz, que ya en la facultad se quedó «fascinada» con su obra.

Las fuentes literarias

«Su poesía me provocó una revulsión muy fuerte, me hizo entender estados del alma como ningún otro autor había logrado. Desde que la descubrí es un personaje que me ha fascinado por su carácter, su determinación y sus contradicciones», incide Ortiz, que lleva seis años trabajando en el guion del filme.

En su nueva película, que prevé estrenarse en 2023, la zaragozana vuelve a beber en las fuentes literarias, como ya hiciera en 'La novia' (Bodas de sangre) o en 'Al otro lado del río y entre los árboles', basada en la novela homónima de Hemingway y aún no estrenada en España. «Acabo haciendo adaptaciones literarias sin saber por qué, pero no puedo evitarlo. No lo hago de forma consciente, surge de forma natural», concluye.