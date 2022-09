Los Premios de la música aragonesa debajo del escenario

Los Premios de la Música Aragonesa volvieron a regalarnos momentos emotivos, escenas irrepetibles, situaciones únicas, esta vez desde el escenario del auditorio Arcón de la localidad zaragozana de Alagón. Detrás y debajo del mismo también quedaron tatuados instantes irrepetibles. Gestos de nervios, de satisfacción, felicitaciones, aquellos abrazos que faltaron durante demasiado tiempo. El jueves vivimos la reunión anual del panorama musical aragonés. Entregar premios es solo la excusa y así se percibe de nuevo. Nadie competía. Volvió a quedar patente la diversa amalgama de corrientes con las que cuenta este rico territorio cultural de polvo, niebla, viento y sol. Los objetivos del fotógrafo Jal Lux consiguieron plasmar lo que el ojo no ve, con los protagonistas recién bajados de las tablas. Cuando sigues en shock y no sabes aún qué está sucediendo exactamente. Ha quedado fielmente reflejado ese espíritu colectivo de pelea a favor de los pueblos pequeños del festival de Mozota El Bosque Sonoro. Con los monos de trabajo y sus habituales animalescas máscaras hoy celebran un reconocimiento a su labor, que ha llegado tras mucho esfuerzo, para seguir trabajando en la cultura y por su tierra, día tras día, a partir de mañana.

Kase.O sonríe. Se lleva dos de los grandes compartidos con su banda, Jazz Magnetism. Hace solo un minuto ha recordado debajo de los focos al desaparecido agitador cultural Rafa Angulo y se ha cantado un «Soy de Alagón». Que nadie piense que lo tiene fácil; tras su actual gira ha anunciado que necesitará descansar, con fecha indefinida sobre su regreso. El resto de artistas y personas que coinciden con el rapero se fotografían con él. Javi no pierde su sonrisa y habla animadamente con todo el mundo. «Me ha encantado ese final que habéis metido», le comenta entusiasmado a alguien de Ixo Rai!, que le responde sobre cómo se las han apañado para conseguirlo.

Vetusta Morla y su presencia en Aragón

Vetusta Morla habla también animadamente con todo el mundo que no quiere irse sin retratarse con ellos. Van a tocar en el primer festival europeo Vive Latino, en Zaragoza. Llevan a Aragón en su corazón. Varios de los componentes descienden de esta tierra y fue, precisamente, en Alagón, donde grabaron su vídeo '23 de junio', un clip 100% aragonés dirigido por la cineasta zaragozana Paula Ortiz. Regresan a la localidad, esta vez para llevarse a casa el Premio Global de la Música Aragonesa.

Javier Almazán Copiloto fue el único proyecto junto con el de Javier Ibarra en llevarse más de un trofeo del escultor José Azul. Su posado, con gafas de color, es sereno, de talante serio, a pesar de la ilusión con la que habla entre bambalinas con Erin Memento tras haber protagonizado mano a mano una interpretación espectacular de fusión de las canciones 'Tu Cara Cuando Miras Los Aviones' de Memento y 'No! No! No! No!' de Almazán. Destaca el músico las cualidades de Erin una y otra vez, obviando en todo momento su también magistral intervención. Erin levanta la cabeza frente al flash. Es rock y la cámara lo sabe. Pero sin luces de por medio agradece humildemente a Javier la actuación. Una pieza final nunca vista hasta entonces.

Ixo Rai! a ritmo de país tumbao

Ixo Rai! también regalaron a la gala algo inédito, una versión de su himno 'Un país' a ritmo de tumbao, uno de los puntos álgidos en la historia de 23 galas de estos apoyos. Ciertamente un gran regalo. En su instantánea quedan plasmados los actuales Ixo Rai!, los de la gira de 2022 de reunión, los del Premio al Compromiso Social; aquel reconocimiento a lo que va más allá de lo meramente musical haciendo de este mundo un lugar mejor.

La ilustradora Eva Cortés también lleva la firma del compromiso en sus distintos trabajos como marca personal, aunque haya gente que se posicione en su contra por ello. Fue la encargada de realizar la portada del disco 'O Zaguer Chilo V', de visibilidad de la lengua aragonesa, iniciativa de la asociación Nogará Religada. Una ilustración que fue censurada en la web oficial del Ayuntamiento de Zaragoza y que hoy cuenta hasta con su propia camiseta; y, claro, con este valiente reconocimiento público. En aragonés está compuesto el tema 'País Perdíu' de Nuei, el galardonado a Mejor Canción en Lengua Autóctona Aragonesa, incluido en 'O Zaguer Chilo IV' pero también en su disco de 2021 'El viaje'.

Delacueva, Junco y Mario Lafuente

Aparecen por la zona de 'backstage' Delacueva. Posan en el set de fotografía. Son estrellas. Manuel levanta los brazos, cambia sus gestos, sabe lo que se hace no solo con la música. No han formado un proyecto para pasar desapercibidos precisamente y no lo hacen. Tienen el don. Ricardo Gabarre 'Junco' ha recogido la escultura a la trayectoria. A sus 66 años está sacando nuevos singles, con millones de reproducciones en las redes y una gira por toda España junto al artista Alcalá. Fue este último junto al manager de los dos el encargado de hacerle entrega de un trofeo que coloca al cantante flamenco en su tierra, Aragón, en la que sus paisanos ignoran que el gitano nació en Fraga y reside en María de Huerva. Su canción fue una fiesta y consiguió levantar a los presentes de sus butacas para echarse unos bailes.

En otro momento muy distinto de su vida, un jovencísimo Mario Lafuente sube a escena visiblemente emocionado tras sonar su nombre como artista con mayor proyección. El turolense porta en una mano la forja y en la otra la tarjeta en la que no hay lugar a dudas, aparece su nombre, es el ganador. Todos lo son al final. Gente nominada, propuestas que ni siquiera lo están, cultura en definitiva. Se está hablando de música aragonesa y ese es el premio.