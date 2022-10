Jaime Rosales y su última película, 'Girasoles silvestres', han sido este jueves los protagonistas del coloquio La buena estrella, organizado por la Universidad de Zaragoza y dirigido y moderado por el escritor y periodista Luis Alegre. El moderador, que también ejerce como profesor en la propia universidad, ha definido a Rosales como "uno de los creadores más singulares y atractivos del siglo XXI", algo que vuelve a quedar patente en 'Girasoles silvestres', estrenada el pasado 14 de octubre en el festival de San Sebastián. "Es una película muy de Jaime Rosales, pero a su vez se diferencia mucho de sus otros trabajos. Retrata de forma muy especial las relaciones de pareja", ha asegurado Alegre minutos antes de dar inicio al coloquio en la sala Joaquín Costa del Paraninfo.

La idea de hacer esta película, explica el director barcelonés, nace a raíz de "un pequeño fotorreportaje de una chica americana", el cual, afirma Rosales, "seguía la misma historia de la película, con tres episodios con tres hombres distintos". Y es que la nueva película del cineasta catalán cuenta la historia de Julia, una joven –interpretada magistralmente por Anna Castillo– que tiene a lo largo del filme tres relaciones de pareja muy distintas entre sí, además de guardar todas una gran complejidad por distintas circunstancias. "Me apetecía traducir ese mundo que vi en el fotorreportaje a España", cuenta Rosales.

La intención de 'Girasoles silvestres', según su director, radica en "trasladar al espectador a relaciones que ha podido tener y con las que se pueda identificar, inspirándose en su propia biografía". Así, el filme propone "cierta idea de aprendizaje y progresión" pues, al igual que se pueden aprender "idiomas y deportes", en las relaciones amorosas "también existe un aprendizaje".

En cuanto al guion, Jaime Rosales ha subrayado que, "como decía Aristóteles", debe contar con un "punto sorprendente y otro necesario". En ese sentido, dice el director, "el espectador debe anticipar lo que va a pasar en función de lo que ve en cada personaje, pero también debe existir la sorpresa". Para ello, uno de los elementos dramáticos más empleados a lo largo de toda la película son las elipsis. "Me vienen de forma muy natural", ha señalado Rosales, a lo que ha añadido: "En las series actuales, todo es demasiado explicativo y algunas se hacen muy largas. Las elipsis aportan huecos que invitan al espectador a intentar rellenarlos". En esa línea, el cineasta cree que el público "debe ser activo y trabajar un poco" a lo largo de la proyección.

Anna Castillo, protagonista

Otra de las claves para el éxito que se le presupone a 'Girasoles silvestres' descansa, cómo no, en la figura de su protagonista, Anna Castillo. Pese a que Rosales asevera que no suele pensar en sus proyectos con un actor o actriz predeterminado, el barcelonés se ha mostrado seguro de haber acertado con su elección: "Suelo emplear actores ancla, que no tienen por qué ser protagonistas, para contrastar al resto. En este caso, el mío era Oriol Pla, con el que ya había trabajado antes, que interpreta a Óscar, una de las tres parejas de Julia. Anna (Castillo) me convenció en las pruebas y ha hecho un trabajo sobresaliente".

La actriz barcelonesa, ganadora del Goya a mejor actriz revelación en 2017 por su trabajo en 'El olivo', ha cumplido con las expectativas gracias a su "técnica depurada y su gran profesionalidad", cualidades que Jaime Rosales valora en gran medida. Habilidades que, sumadas a su "gran carisma" la convierten en un personaje que logra "llenar la pantalla".

Un equipo muy femenino

El director catalán, asimismo, ha asegurado que una de las claves por las que cree que la película ha llegado a buen puerto se debe al equipo, en su mayoría femenino, que le ha rodeado durante los últimos meses: "Me gusta adentrarme en terrenos desconocidos y describir el entorno con precisión". Por ello, ha proseguido Rosales, la mayor parte de su equipo era femenino para lograr describir correctamente "su punto de vista", desde la guionista hasta la ayudante de dirección, pasando por el equipo técnico e incluso la diseñadora del póster oficial. El resultado, comenta, se aprecia por tanto en "la luz, la fotografía y el escenario, impregnados de sensibilidad femenina".

La película, lejos de idealizar el romanticismo, busca mostrar la realidad. «Siempre es debatible si el arte debe ser realista o transformar la realidad, pero a mí me gusta ser preciso. El arte debe ayudar a vivir", ha argumentado el director. Todo ello, además, aderezado por una banda sonora muy diversa que va desde Triana hasta Pavarotti.

El próximo coloquio de La buena estrella tendrá lugar el próximo martes 25 de octubre, con la representación teatral de 'La mariposa de obsidiana', y Juan Bolea y Blanca Resano como protagonistas.