La casa de Subastas Durán adjudicó este martes en la primera sesión de octubre la tabla al óleo 'La Crucifixión' del Maestro de Belmonte por su precio de salida, 90.000 euros, más impuestos y comisiones.

Según informa la casa de subastas sobre la obra basándose en estudios publicados por Chandler Rathfon Post y Alberto Velasco González, esta tabla formaba parte del retablo de la iglesia de San Miguel en la localidad de Belmonte de Gracián, en la provincia de Zaragoza.

La pintura de 121,3 x 121,9 centímetros tiene carácter inexportable y requerida a la Comunidad de Madrid la declaración de Bien de Interés Cultural y está inscrita en el Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español y en el Registro de Bienes de Interés Patrimonial de la Comunidad de Madrid.

El eje central de la composición es la figura de Jesús crucificado. Al fondo a la izquierda un recinto amurallado representa la ciudad de Jerusalén. A la izquierda de la imagen, Longinos a caballo y en primer plano la Virgen, San Juan, María Magdalena y las otras dos Marías, María de Cleofás y María Salomé.

A la derecha, un centurión montando un caballo blanco y cubierto por una rica capa, acompañado por un grupo de soldados. En primer término, la escena del sorteo de la túnica de Jesús, en la que tres personajes la echan a suertes mediante el juego del palillo más corto.

Varios expertos identifican al Maestro de Belmonte con Martín de Soria. En concreto, Post, en 'A History of Spanish Painting' (1933) (3), menciona la obra como de Martín de Soria, artista documentado entre 1449 y 1487. De Martín de Soria se conserva una obra firmada y fechada en 1485 en el retablo mayor de Pallaruelo de Monegros (Sariñena, Huesca).

En paradero desconocido

Sobre la tabla de 'La Crucifixión', Alberto Velasco, en su obra 'Virgin and Child with musician Angels. The Master of Belmont and Late Gothic Aragonese paintings' menciona que se conocía su existencia por antiguas fotografías y ha estado en paradero desconocido hasta que fue localizada recientemente en una colección privada madrileña.

Velasco pudo estudiar la tabla en profundidad y confirmar su excelente estado de conservación, así como ratificar de forma indubitable su atribución al Maestro de Belmonte.

En el análisis de la tabla, Durán apunta que la relación es clara en las tablas de San Miguel Venciendo al Diablo (Metropolitan Museum of Art de Nueva York) y Milagro del Mont Saint-Michel (Museu Nacional d'Art de Catalunya), pertenecientes al mismo retablo.

Martín de Soria fue un artista vecino de Zaragoza, activo en el tercer cuarto del siglo XV (1449 - 1487). Se sabe que trabajó en varios retablos de distintas localidades aragonesas como Aguilón (Zaragoza), Torre Los Negros (Teruel), iglesia de Santa María del Carmen de Zaragoza y Pallaruelo de Monegros (Huesca), entre otros.