La banda británica Iron Maiden actuará en julio de 2023 en Barcelona, Murcia y Bilbao en la gira 'The Future Past Tour 2023', ha informado este jueves la promotora Madness Live en un comunicado.

El grupo liderado por Bruce Dickinson y Steve Harris actuará el 18 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona -ciudad que visitó este año con un concierto en el Estadi Olímpic-, el 20 de julio en el Estadio Enrique Roca de Murcia y el 22 de julio en el Bizkaia Arena de Bilbao.

En esta nueva gira, Iron Maiden presentará una selección de canciones de su álbum más reciente, 'Senjutsu', proyectadas sobre el icónico 'Somewhere in Time' de 1986 además de otros temas clásicos: el grupo no tocaba en Bilbao desde 2014 y en Murcia desde 2005.