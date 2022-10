José Luis Corral: "La Historia no justifica el presente, pero sí que lo explica"

El historiador, escritor y Premio de las Letras Aragonesas de 2017, José Luis Corral, acaba de publicar 'Corona de sangre', la novela con la que cierra la biología que inició el pasado marzo con 'Matar al rey'. Dos volúmenes en los que el colaborador de este diario se sumerge en el reinado más sangriento de Castilla –el de los Borgoña– y que culmina con su último y más controvertido rey: Pedro I de Castilla, el Cruel. Amores prohibidos, sed de justicia y hombres despiadados se hilvanan en una historia llena de intriga y violencia propia de la serie 'Juego de tronos' y que, como adelanta el propio Corral, podría ser su última novela.

Con esta biología ha vuelto a la etapa histórica en la que es más reputado como novelista. ¿Qué le atrapa tanto de esa época?

Soy medievalista y esta es la época que más me gusta de la historia de la humanidad. El siglo XIV fue apasionante. Cuando yo estudiaba siempre aparecía en todos los manuales como el siglo de la crisis por antonomasia y eso me atrajo mucho. Confluyeron pestes, epidemias, hambrunas, guerras terribles y mucha muerte. Para un escritor, eso es muy atractivo porque tiene tintes muy novelescos y un gran potencial dramático.

¿Esa fue la época más sangrienta de la historia de España?

Excluyendo el cruel paréntesis de los tres años de la guerra civil y los asesinatos del franquismo, sí. Ese siglo XIV fue la época prolongada más violenta de la historia de España.

La violencia se repite de forma cíclica a lo largo de la historia. ¿La guerra es algo inherente al ser humano?

No. La guerra en toda la historia de la humanidad ha sido propiciada por gente que quiere apoderarse de las riquezas de otros, en algunos casos con la justificación religiosa, como las cruzadas o el gran yihad. El ser humano no nace siendo un guerrero, al contrario, necesita de los otros para sobrevivir. Un niño recién nacido sin cuidados muere. El problema es que la ambición del hombre es muy poderosa.

"Esta podría ser mi última novela, aunque seguiré escribiendo libros de historia y artículos"

¿Todo eso de no repetir los errores del pasado es algo demasiado inocente?

Yo siempre lo digo: la historia no justifica el presente, pero sí que lo explica. Y por tanto, hay que saber historia para entender el presente. Lo que no podemos hacer es utilizar el pasado para justificar el presente. Yo no entiendo la historia como pura erudición. La concibo como maestra de vida y la explico en mis clases o en mis libros para que la gente entienda lo que somos por lo que hemos sido.

¿Eso es lo que le llevó a escribir?

Sí, buscaba por todos los medios llegar a la gente. Desgraciadamente, en España la gente no lee mucha historia pero sí mucha novela histórica, que al final es una mera herramienta.

Escribió su primera novela en 1996 y lleva 28. ¿Le sigue apasionando como el primer día?

Pues igual esta es mi última novela, aunque no lo puede asegurar. Acabo de cumplir 65 años y ahora me apetece hacer otras cosas. He escrito 26 novelas para adultos y dos para niños y creo que igual ya es suficiente. Si veo que me lo paso bien empezando alguna otra novela la escribiré, pero no lo sé. A día de hoy no me he planteado más novelas, pero igual esta tarde cambio de opinión (ríe). Lo que sí seguiré haciendo son artículos y libros de historia. De hecho, ya estoy en ello. Se enmarca en el siglo VIII y se titulará 'Covadonga, la batalla que nunca existió'. Quiero desmontar ese mito que se inventaron y cómo hoy en día la historiografía, sobre todo pancastellanista, utiliza Covadonga como una cuestión de historia cuando fue una pura leyenda. Espero acabarlo en enero o febrero. A ver si alguna editorial se atreve a publicar un libro de historia que desmonta todos los mitos fundacionales del castellanismo, algo que no tengo claro. Los de Vox se pondrán muy enfadados cuando lo lean.

"Los extremistas aprovechan su oportunidad cuando las democracias empiezan a flaquear"

¿Se siente orgulloso de haber colaborado a divulgar la historia?

Es lo que intento. Que la gente la conozca para que no diga tantas barbaridades. Sobre todo los políticos deben leer mucha historia. Yo no veo la televisión. Solo algunos informativos y me pongo enfermo con las mentiras de los políticos, unas falsedades que por otra parte los periodistas apenas refutan.

¿Los momentos más convulsos son caldo de cultivo para posiciones extremistas?

Los extremistas aparecen cuando lo importante se convierte en algo bastante fútil. Y tienen mucho campo de actuación. Ocurrió en la guerra civil. Casi no había falangistas ni gente de extrema izquierda en 1931 y mira lo que ocurrió en 1936. Los extremismos aprovechan esas circunstancias cuando las democracias empiezan a flaquear por la deshonestidad de los políticos. Ocurrió en la república y está ocurriendo hoy en día. La deshonestidad de algunos miembros de los partidos democráticos está provocando en estos últimos años que la gente deje de creer en la política. En su lugar, apuestan por estos flautistas de Hamelin, que son los extremistas. Lo que ha conseguido por el momento Putin es asentar movimientos nacionalistas y ultranacionalistas en algunas zonas de Europa. Y algo más grave todavía, ha provocado que los Estados de todo el mundo se rearmen.