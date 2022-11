La maternal, el segundo largometraje de la aragonesa Pilar Palomero después del éxito de Las niñas, que obtuvo cuatro premios Goya en 2020, se ha erigido en la gran triunfadora de la gala de clausura del festival Evolution de Mallorca, al obtener tres galardones, los de mejor dirección, mejor actriz (Carla Quílez) y mejor director de fotografía (Julián Elizalde).

La maternal, precisamente la película que se ha proyectado durante la gala, celebrada en el Palau de Congressos, cuenta la historia de Carla, una joven de 14 años que ingresa en un centro de acogida embarazada de cinco meses. Allí convive con compañeras en una situación similar, que no es fácil por su edad. "Todo giraba en torno al personaje de Carla, y a partir de allí se buscaron los otros actores y actrices que encajaran", explicó Ángela Cervantes, que interpreta el papel de madre, durante un encuentro con la prensa celebrado el pasado sábado en el Hotel Portixol de Palma, sede oficial del festival. A Carla Quílez —fue coincidencia que se llamara igual que la protagonista— la encontraron a través de las redes sociales. "Se lo comenté a mi madre, primero no queríamos pero después dije que sí", explicó la joven protagonista, premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y ahora, mejor actriz de largometraje internacional del Evolution!, todo un hito a sus solo 14 añitos.

La vencedora del Evolution! es una película que experimenta entre la realidad y la ficción, ya que las actrices secundarias del centro de acogida han sido madres primerizas en su vida real. "Hay proyectos que hay que contarlos así", defendía Cervantes y, según Quílez, ellas también son muy protagonistas y "no porque sus experiencias fueran reales, dejan de ser actrices". Ambas valoran La maternal como una gran experiencia gracias a la forma de trabajar de la directora Pilar Palomero, ausente en la gala de ayer.

La cinta alemana Bulldog, rodada en Eivissa, se ha llevado otros dos premios durante la gala, los de mejor largometraje Made in Balears, que ha ido a manos de su director, André Szardenings, y el de mejor actor de largometraje internacional, para Julius Nitschkoff.

Mejor largometraje internacional, 'Triangle of Sadness'

El título de mejor largometraje internacional ha recaído en Triangle of Sadness, del cineasta sueco Ruben Östlund, quien hace unos días confesó que quiere rodar en Mallorca su próxima película, The entertainment system is down.

Östlund ha sido uno de los protagonistas de la gala, como también lo han sido otros galardonados, ya anunciados previamente: Lone Scherfig, Premio Evolution Vision; Laia Costa, Premio Evolutionary New Talent; y Edward Lachman, Premio Evolution Cinematographer ICON.

La categoría de largometrajes ha repartido otros dos premios, los de mejor debut, para Charly (de Alisa Kolosova) como ganador, y Magdalena (de Filip Gieldon) con una mención especial.

En la modalidad de vídeo musical y experimental han resultado premiados Johnny B Zero, de Javier Polo, y Homebird, de Ewa Smyk. Bones, de Jill Sachs y Angeline Armstrong, se ha llevado una mención especial.

Soul Lines, de Rafa Arroyo, ha sido elegido mejor corto documental internacional y Made in Balears; With This Breath I Fly, mejor largo documental internacional; y Petricor, de Victoria Morell, mejor largo documental Made in Balears.

Los mejores guionistas del Evolution han sido Marta Jimenez, por Remember Me (mejor guion largometraje); Ayad Mohammed Ameen Younus, por The Bag (mejor guion cortometraje); y Sophie von Rheden, por The Sponsor (mejor guion Evolution Island).

En la sección de cortometrajes han resultado premiados Censor of Dreams (mejor corto internacional y mejor actor), Wishaway (mejor actriz, para Klara von Veegh); Mountain (mejor dirección de fotografía); Sacrifici, de Sofía Martell y Lluís Prieto (mejor corto Made in Balears); I just want to Disappear, de Simon Gullström (mejor dirección de fotografía corto Made in Balears); y Huella, de Gabriela Ortega (mejor corto español, entregado por TV Cortos). Un diumenge qualsevol, de Eugenia Sampedro, ha obtenido una mención especial en la categoría Made in Balears.